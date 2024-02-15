"60 aranan kişi yakalandı, şimdi adaletin işlemesi için cezaevine teslim edildiler"

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın 01-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan toplamda 60 kişinin yakalanarak cezaevine teslim edildiğini duyurdu.
Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Çeşitli suçlardan aranan şahısların cezaevine teslim edilmesiyle adaletin yerine getirilmesine katkı sağlandı. Emniyet ve Jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bingöl ve hemşerilerimiz güvende, biz de huzurluyuz"
ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.