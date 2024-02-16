MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

İLAN

MALATYA 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS: 2023/238

Davacı Nimet Toksöz ile Davalı Mahmut Toksöz arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davası

nedeniyle;Davalı 618...4762 TC kimlik nolu, Hüseyin ve Cemile oğlu, 01.01.1969 dogumlu Mahmut Toksöz'e tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesinde, tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin davacıya verilmesine, çocuk için aylık 3.000 TL, davacı için aylık 10.000 TL nafaka ile 500.000 TL maddi ve 1.000.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesi talep ve dava etmiştir. Davalının bu ilanın yayınlanmasından itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer adliyesinden cevap dilekçesi verebileceği, süresi içinde cevap dilekçesi verilmez ise, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağı, yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.