Vali Yazıcı Doğanşehir Deprem Konutlarını inceledi

Vali Ersin Yazıcı 6 Şubat depremlerden etkilenen Doğanşehir ilçesine çeşitli inceleme değerlendirmelerde bulunmak amacıyla ziyaret gerçekleştirdi. Ardından Doğanşehir merkezinde yer alan TOKİ deprem konutlarında devam eden çalışmalar ve konutların geldiği son aşama hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

YAZICI DOĞANŞEHİR HÜKÜMET KONAĞINI DA ZİYARET ETTİ

Akabinde Vali Ersin Yazıcı, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar görerek yıkılan ve tekrar tarihi dokusunu içinde barındıracak şekilde inşa edilen Doğanşehir Hükümet Konağına ziyaret gerçekleştirerek, gerekli incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. İnceleme ve değerlendirmelerin ardından Vali Yazıcı, Doğanşehir Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Uzay Takımı etkinliklerine katıldı. Etkinlik sonrası Vali Yazıcı, depremler sonrası yapımı devam eden, Doğanşehir Ortaokulu inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yazıcı, Doğanşehir merkezde, esnaf çarşısında ticari faaliyetlerini sürdüren esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledikten sonra, İkizce deprem konutlarına geçip röportaj vererek, kura çekimine hazır olan deprem konutları ve ilimizin son durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Kaynak: BÜLTEN