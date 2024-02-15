Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Turan Demir’in taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Yeşilyurt,
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yeter Öztürk’ün taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Lütfiye Gümüş’ün taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Cemre Altuntaş’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
67 yaşında vefat eden ve Battalgazi Yenice Mahallesi Mezarlığına defnedilen İbrahim Ayaz’ın taziye adresi: Yenice Mahallesi, Battalgazi,
60 yaşında vefat eden ve Akçadağ Karapınar Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ali Ekber Emre’nin taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ
87 yaşında vefat eden ve Doğanşehir Karaterzi Mahallesi Mezarlığına defnedilen Battal Can’ın taziye adresi: Karaterzi Mahallesi, Doğanşehir,
54 yaşında vefat eden ve Hekimhan Beykent Mahallesi Mezarlığına defnedilen Aydın Kılıç’ın taziye adresi: Beykent Mahallesi, Hekimhan,
77 yaşında vefat eden ve Kuluncak Karınçalık Mahallesi Mezarlığına defnedilen Hüseyin Çelik’in taziye adresi: Karınçalık Mahallesi, Kuluncak,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hacı Aktağ’ın taziye adresi: Aksaray Mahallesi, Akçadağ,
69 yaşında vefat eden ve Van Muradiye Mezarlığına defnedilen Hüriye Çiftçi’nin taziye adresi: Muradiye, Van”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.