O mahalleye ret geldi

Toplantıda, MASKİ Genel Müdürlüğünün planlanan işleri için İller Bankası A.Ş. ‘den kaynak temini için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yetki verilmesi ve MASKİ Yönetim Kuruluna borçlanma yetkisinin verilmesi meclis kararıyla onaylandı.

Gündemin üçüncü maddesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Yerinde Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik tasarısı, usul ve esas açısından hukuka ve mevzuata uygun olarak düzenlendi ve meclis kararıyla kabul edildi.

KONUT ALANI YAPILMASINA İZİN ÇIKMADI

Yeşilyurt Mollakasım Mahallesine konut alanına yapılmasına ilişkin gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilmedi. Söz konusu 4. Madde de şu ifadeler yer aldı:

“Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Mollakasım Mahallesi 323 ada 118 nolu parsel yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında "Tarım Alanı" fonksiyonu olarak planlı olup söz konusu parselin " Gelişme Konut Alanı (Seyrek)" fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, yürürlükte bulunan imar planına ek nüfus yoğunluğu getirerek sosyal ve teknik altyapı dengesini bozacak nitelikte olması, kentsel gelişme alanlarının doluluğa ulaşmaması nedeniyle planlama bütünlüğü açısından sorun teşkil edeceğinden şehircilik ilkeleri ve planlama teknikleri açısından değerlendirildiğinde plan değişikliği komisyonumuzca uygun görülmemiştir.”

OLASI SORUNLARIN ÖNÜNE GEÇİLMEK İSTENDİ

Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar gereğince olası sorunların önüne geçmek amacıyla bir maddenin gündemden çıkarılması komisyonca uygun görülerek meclis oy birliğiyle kabul edildi. Karara göre,

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı resmî gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar tebliğine göre mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazlarda Yapı Kayıt Belgesi alınmış olanların başvuru sahiplerine doğrudan satışının yapılması gerekmektedir. Söz konusu tebliğin "Hazineye ve Belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar" başlıklı 7. maddesinde bulunan "Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir" Böyle bir durumda, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan ilgili şahıslara satılır." Hükmü gereğince mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarda Yapı Kayıt Belgesi alınmış ve Belediyemize satın almak için başvuru yapan belge sahiplerine ilgili kanun ve maddeleri doğrultusunda satış yapılıp yapılmayacağı hususunda; Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24.10.2023 tarih, 157517 sayılı olur yazısı ile eklerinin incelenmesi neticesinde; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı resmi gazetede yayınlanan Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar tebliğine göre mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazlarda Yapı Kayıt Belgesi alınmış olanların başvuru sahiplerine doğrudan satışının yapılması ile ilgili yapılacak başvuruların bireysel değerlendirilerek karara bağlanması olası sorunların önüne geçeceğinden konunun gündemden çıkarılması komisyonlarımızca uygun görülmüştür”

ifadeleri yer aldı.

MASKİ’YE KAYNAK TEMİNİ

Gündemin 20. Maddesinde MASKİ Genel Müdürlüğünün planlanan işler için İller Bankası A.Ş. ‘den kaynak temini için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yetki verilmesi, MASKİ Yönetim Kuruluna borçlanma yetkisi verilmesi, MASKİ Genel Müdürlüğünün kullanacağı krediye garanti vermesi ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yetki verilmesi ve proje finansmanında kullanılmak üzere İller Bankasından temin edilecek hibenin kullanımı ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a yetki verilmesi meclis kararıyla kabul edildi.

KADRO İHDASI YAPILDI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifine göre, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince ve Başkanlık Makamının 12.02.2024 tarih ve 177880 sayılı Oluru ile uygun görülen kadro iptal ve ihdas cetvelinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı 3. birleşimi 16 Şubat 2024 Cuma günü saat 15.00’te yapılmasına karar verildi.