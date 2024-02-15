Malatya’da o müdür görev alındı yerine gelen isimde açıklandı

Malatya'da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Malatya İl Müdürü görev değişikliğine uğradı. Ağustos ayında göreve başlayan Süleyman Düşünceli'nin yerine, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak'ın eşi Erhan Baytak atandı.
Bu değişiklikle birlikte, YİKOB Malatya İl Müdürlüğü pozisyonunda bir dizi değişiklik yaşandı. Geçtiğimiz ağustos ayında YİKOB Müdürü Nurettin Aladaş'ın görevden alınmasıyla yerine Süleyman Düşünceli yerine getirilmişti.
Yatırım İzleme Müdürlüğü'nün (YİKOB) görevleri arasında, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarıyla koordinasyon sağlamak, yapılan yatırımları izlemek, hizmetlerin aksamamasını sağlamak ve acil durumlarda müdahale etmek gibi önemli sorumluluklar bulunmakta.
Bu değişikliklerin, Malatya'daki kamu hizmetlerinin etkinliği ve koordinasyonu açısından önemli olduğu belirtiliyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.