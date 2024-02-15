15 Şub 2024 - 17:05- Gündem G:

Malatya’da o müdür görev alındı yerine gelen isimde açıklandı

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Malatya'da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Malatya İl Müdürü görev değişikliğine uğradı. Ağustos ayında göreve başlayan Süleyman Düşünceli'nin yerine, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak'ın eşi Erhan Baytak atandı.

Malatya’da o müdür görev alındı yerine gelen isimde açıklandı mask
Malatya’da o müdür görev alındı yerine gelen isimde açıklandı
Malatya’da o müdür görev alındı yerine gelen isimde açıklandı
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Malatya'da Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Malatya İl Müdürü görev değişikliğine uğradı. Ağustos ayında göreve başlayan Süleyman Düşünceli'nin yerine, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak'ın eşi Erhan Baytak atandı.

Malatya’da o müdür görev alındı yerine gelen isimde açıklandı

 Bu değişiklikle birlikte, YİKOB Malatya İl Müdürlüğü pozisyonunda bir dizi değişiklik yaşandı. Geçtiğimiz ağustos ayında YİKOB Müdürü Nurettin Aladaş'ın görevden alınmasıyla  yerine Süleyman Düşünceli yerine getirilmişti.

Malatya’da o müdür görev alındı yerine gelen isimde açıklandı


Yatırım İzleme Müdürlüğü'nün (YİKOB) görevleri arasında, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarıyla koordinasyon sağlamak, yapılan yatırımları izlemek, hizmetlerin aksamamasını sağlamak ve acil durumlarda müdahale etmek gibi önemli sorumluluklar bulunmakta.

Malatya’da o müdür görev alındı yerine gelen isimde açıklandı


Bu değişikliklerin, Malatya'daki kamu hizmetlerinin etkinliği ve koordinasyonu açısından önemli olduğu belirtiliyor.
Malatya’da o müdür görev alındı yerine gelen isimde açıklandı
Malatya’da o müdür görev alındı yerine gelen isimde açıklandı

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15 Şub 2024 - 17:05 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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