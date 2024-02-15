“Geçmişinden daha iyi bir Malatya inşa edeceğiz”

31 Mart yerel seçimleri öncesi mahalle gezilerine hız veren AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, beraberinde Yeşilyurt Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit ve İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ile Şahnahan Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

“GEÇMİŞTEN EDİNDİKLERİ BİLGİ VE BİRİKİMLERİ BU YÖNDE KULLANACAĞIZ”

AK Parti Malatya Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er Şahnahanlılara göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederek, göreve geldiklerinde merkez ilçeler Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri ile birlikte uyum içerisinde önemli hizmetlere imza atacaklarını söyledi. Deprem sonrasında yerinde dönüşüm ve güçlendirme projeleri ile ilgili dosyaların hızlandırılması adına göreve gelir gelmez çalışmalar başlatacaklarını ifade eden Er, büyük bir yıkım yaşayan Malatya’da yaraları sarmak adına geçmişten edindikleri bilgi ve birikimlerini bu yönde kullanacaklarını söyledi.

MALATYA’YI MALATYALILARLA BİRLİKTE YÖNETECEKLERİNİN ALTINI ÇİZDİ

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, mahalle toplantılarının yanı sıra kentteki sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Bu kapsamda son olarak Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve yönetimini de ziyaret eden Er, Malatya’yı Malatyalılarla birlikte yöneteceklerinin altını çizdi.

Göreve gelince Malatya’da bir istişare kültürü oluşturmak istediklerini dile getiren Başkan Adayı Sami Er, “Bizim için sivil toplum kuruşları çok önemli. Geçmişte de Malatya’da çalışmalarımız oldu. İnsanı gerçekten mutlu eden şey doğduğu, büyüdüğü topraklara gelip hizmet etmesidir. Ben bunu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği döneminde yaşadım. Allah nasip etti Sayın Cumhurbaşkanımızın bu görevi bize tevdi etti, Malatyalılara hizmet etme fırsatımız oldu yeniden” diye konuştu.

Malatya’yı hep birlikte ayağa kaldıracaklarını ifade eden Sami Er, “Malatya’da bir taraftan göçü durdururken diğer taraftan da buradan göç eden kardeşlerimizin geri gelmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha sağlam, geçmişinden daha iyi şartlarda, daha iyi bir Malatya inşa edeceğiz. Bunu da sizlerin desteği ile istişare ederek yapacağız” dedi.

“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Burada konuşan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, 31 Mart günü herkesin sandık başına gideceğini ve önümüzdeki 5 yıl ile ilgili önemli bir karar vereceğini belirterek,

“Malumunuz 6 Şubat 2023’de büyük bir afet yaşandı. Şehrimizde birçok insan maddi ve manevi zarar gördü. Şahnahan Mahallemizde de birçok yapımız zarar gördü. Bizler AK Parti Belediye Başkan adayları olarak bu şehri hep birlikte yeniden inşa etme adına sizlerin vereceği destek ile gece gündüz demeden hep birlikte çalışacağız. Malatya ve Yeşilyurt’umuzu eskisinden daha güzel ve güvenilir bir yer yapacağımızdan şüpheniz olmasın”

diye konuştu.

Malatya ESKKK Başkanı Ali Evren ise Sami Er’i geçmişten bu yana çok iyi tanıdıklarını belirterek, “Sami başkanımızı destekliyoruz ve Malatya’mızda deprem sonrası yeniden inşa sürecinde elinden gelen tüm gayreti göstereceğine esnaf camiası olarak inanıyoruz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN