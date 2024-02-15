Malatya AKUB’dan Antalya’ya destek

6 Şubat depremlerinde birçok arama kurtarma, tahliye, lojistik destek çalışmalarına katılan ve öğretmenlerden oluşan Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibi Antalya bölgesinde etkili olan kuvvetli yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören yöre halkının yaralarını sarmaya devam ediyor. Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekibi, sel bölgesine ulaşım sağlayarak baskına uğrayan evlerde temizleme ve insani yardım faaliyetlerinde bulundu.

“TÜM İMKÂNLARIMIZLA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB ekiplerinin Antalya’daki sel felaketinde gösterdiği hızlı ve etkili müdahale ile bölgedeki insanlara umut ve yardım eli uzatmaya devam ettiğini belirterek, “Antalya’da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralarımızı sarmak için tüm imkânlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Rabbim milletimizi, her türlü afetten korusun inşallah.” dedi.

Kaynak: BÜLTEN