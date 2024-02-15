Altın madeninden fay hattı mı geçiyor? Fırat Nehri’ne siyanür ulaşmışsa ne olur?

Siyanür, kanserojen bir madde olup, toprakta, bitkilerde ve su kaynaklarında yüzyıllarca kalabilen bir kimyasal madde içerir diyen Emekli Jeoloji Mühendisi Mehmet Önal, Fırat Nehri’ne akması durumunda kötü sonuçlar doğuracağını da ayrıca belirtti.

“SİYANÜR, KANSEROJEN BİR MADDEDİR”

Siyanür hakkında kısa bir açıklama yapan Emekli Jeoloji Mühendisi Mehmet Önal,

“Altın madeninin tek elde edildiği sistem siyanürdür. Buna siyanür liçi diyoruz. Altın içeren kayaçlar çıkartılıp öğütüldükten sonra havuzlarda siyanür liçine tabi tutuluyor. Bu siyanürlü liçine tabii tutuldukça da altın serbestleşiyor, alınıyor. Siyanür, kanserojen bir maddedir, yüzyıllarca etkisi gitmiyor. Yani insan vücuduna geçince ya da toprakta, bitkide yüzyıl kadar sirkülasyon yapıyor. Yani canlı ve cansız varlıklara çok büyük etkisi vardır”

dedi.

“FIRAT NEHRİ'NE AKTIYSA HER ŞEY İÇİN TEHLİKELİ”

Erzincan altın madeninde yaşanacak olası bir tehlikede ne gibi sonuçların doğuracağını belirten Önal,

“Erzincan altın madeninde çıkan artık maddeler bir yere projesiz, gelişigüzel yığılmış. O da aşırı yağış olduktan sonra kayganlaşıyor, eğim aşağı doğru heyelan şeklinde toprak kayıyor. Toprağın dere içine aktığını görüyoruz. Tabii havuzdaki bu siyanürlü biriken maddeler için bazıları aktı diyor, bazıları önü kesildi, diyor. Bu siyanürlü biriken sıvı eğer Fırat Nehri'ne aktıysa her şey için tehlikeli ama Fırat Nehri akan bir sudur. Büyük bir debisi var. O civarındaki canlıları daha çok etkileyebilir. Fırat Nehri'nde Keban Barajı var, onun altında Karakaya Barajı var, onun altında Atatürk Barajı var. Siyanür gelip barajlarda da birikecek ve ilk etkileyeceği şeyler tabii ki balıklar olacaktır. Daha sonra baraj kenarında sulanan bahçeler etkilenecektir”

ifadelerini kaydetti.

“ORADA TEKNİK PEK ÇOK PROBLEM VAR”

Altın işletmesinde yaşanan durumun teknik bir problemden kaynaklandığını vurgulayan Önal,

“Siyanürlü altın işletmelerinin sözleşmelerinde çok ağır yaptırımlar var. Eğer bu firma bu sözleşmedeki kurallara uymadıysa çok büyük cezalar alabilir hatta kapatılabilir. Tabii bir işletme yapılırken projeleri üç boyutlu olarak düşünülüyor. Orada teknik pek çok problem var, eksiklikler var. Üretimin artışıyla ilgili bir şeyler konuşuluyor, söyleniyor. Acaba üretim artışı olsun da bazı şeyler ihmal mi edilsin diye düşünülmüş olabilir. Çünkü basında okuduğum kadarıyla öyle problemler görülüyor. Bir de oradaki mühendis ya da teknik elemanlara da bu suçu yükleyebilirler. Patronlara ve üst düzey yetkililere bir şey olmaz. Hep gariban mühendisler sorumlu tutulur. Ama mühendislerin istekleri de yerine getirilmez. Yani siz çok hızlı bir üretim yapıyorsanız onun tedbirini de almak zorundasınız”

diye konuştu.

DEPREMDEN KAYNAKLI OLABİLİR Mİ?

Önal,

“O bölgenin jeoloji haritasına baktım, aktif tektonik haritasına da baktım, orada toprak kaymasının depremle ya da fay hattıyla hiçbir etkisi yoktur. Yani o bölgede bir deprem olsaydı, o tetikledi derdik ama öyle bir durum söz konusu değil. O altın madenindeki eylem olayının sırasında herhangi bir deprem ya da bir fayda aktiflik yok, görmedik”

açıklamalarında bulundu.