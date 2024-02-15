Akçadağ’daki oto hırsızları yakalandı

Malatya Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akçadağ ilçesinde meydana gelen "Otodan Hırsızlık" olayı ile ilgili olarak, olay yeri ve çevresinde yapılan çalışmalarda toplam 85 saatlik kamera görüntüsü incelendi. İlçeye plakası olmayan araç ile gelen 2 şüpheli şahsın açık kimliği ve adresleri tespit edildi.
S.G., ve V.E. isimli iki şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri 80 bin TL olan suça konu malzeme ele geçirildi ve konu ile ilgili tahkikata başlandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin akabinde adli birimlere sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.