- Ekonomi

A101'de ev hanımlarını sevindirecek indirim fırsatı

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A101, 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor. Bu indirimli ürünler arasında elektronikten ev tekstiline, mutfak gereçlerinden mobilyaya kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. İşte katalogda yer alan bazı ürünler ve fiyatları…

A101'de ev hanımlarını sevindirecek indirim fırsatı mask
A101'de ev hanımlarını sevindirecek indirim fırsatı
A101'de ev hanımlarını sevindirecek indirim fırsatı
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A101, 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor. Bu indirimli ürünler arasında elektronikten ev tekstiline, mutfak gereçlerinden mobilyaya kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. İşte katalogda yer alan bazı ürünler ve fiyatları…

A101'de ev hanımlarını sevindirecek indirim fırsatı

ELEKTRONİK ÜRÜNLER:

Toshiba 65" Ultra HD Android TV - 23.999 TL

Toshiba 55" Ultra HD Smart TV - 13.999 TL

Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart LED TV - 10.999 TL

Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart LED TV - 6.499 TL

Onvo 32" HD Uydu Alıcılı LED TV - 4.199 TL

Reeder S23 Pro Max - 6.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı - 15.999 TL

SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi - 8.999 TL

A101'de ev hanımlarını sevindirecek indirim fırsatı

EV ALETLERİ VE MUTFAK GEREÇLERİ:

Singer Overlok Makinesi - 5.999 TL

Schafer Tosthaus Tost Makinesi - 1.199 TL

Akel Midi Fırın - 1.499 TL

Aprilla Su Dalgası Maşası - 459 TL

Homend Functionall Multi Blender Seti - 1.399 TL

Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi - 479 TL

Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge - 3.299 TL

EV VE DEKORASYON ÜRÜNLERİ:

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x150 cm - 179 TL

Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x200 cm - 239 TL

Kaymaz Taban Kadife Oval Banyo Klozet Takımı 2'li - 159 TL

Saçaklı Banyo Havlu Seti - 129 TL

PVC Masa Örtüsü - 69,90 TL

Mega XL Hurç - 54,90 TL

A101'de ev hanımlarını sevindirecek indirim fırsatı

GİYİM ÜRÜNLERİ:

Bay / Bayan Eşofman Altı - 239 TL

Bay / Bayan Kapüşonlu Sweatshirt - 239 TL

Bay Sporcu Eşofman Altı - 239 TL

A101'in 15 Şubat 2024 tarihinde başlayacak olan indirimli ürünlerine göz atarak ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.

A101'de ev hanımlarını sevindirecek indirim fırsatı
 
A101'de ev hanımlarını sevindirecek indirim fırsatı
 
A101'de ev hanımlarını sevindirecek indirim fırsatı
 
A101'de ev hanımlarını sevindirecek indirim fırsatı
 
A101'de ev hanımlarını sevindirecek indirim fırsatı
 
A101'de ev hanımlarını sevindirecek indirim fırsatı
 
A101'de ev hanımlarını sevindirecek indirim fırsatı
 
A101'de ev hanımlarını sevindirecek indirim fırsatı
 
A101'de ev hanımlarını sevindirecek indirim fırsatı

Kaynak: Haber Merkezi

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15 Şub 2024 - 15:23 - Ekonomi

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