A101'de ev hanımlarını sevindirecek indirim fırsatı

A101, 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor. Bu indirimli ürünler arasında elektronikten ev tekstiline, mutfak gereçlerinden mobilyaya kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. İşte katalogda yer alan bazı ürünler ve fiyatları…
ELEKTRONİK ÜRÜNLER:
Toshiba 65" Ultra HD Android TV - 23.999 TL
Toshiba 55" Ultra HD Smart TV - 13.999 TL
Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart LED TV - 10.999 TL
Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart LED TV - 6.499 TL
Onvo 32" HD Uydu Alıcılı LED TV - 4.199 TL
Reeder S23 Pro Max - 6.999 TL
SEG No-Frost Buzdolabı - 15.999 TL
SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi - 8.999 TL
EV ALETLERİ VE MUTFAK GEREÇLERİ:
Singer Overlok Makinesi - 5.999 TL
Schafer Tosthaus Tost Makinesi - 1.199 TL
Akel Midi Fırın - 1.499 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası - 459 TL
Homend Functionall Multi Blender Seti - 1.399 TL
Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi - 479 TL
Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge - 3.299 TL
EV VE DEKORASYON ÜRÜNLERİ:
Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x150 cm - 179 TL
Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x200 cm - 239 TL
Kaymaz Taban Kadife Oval Banyo Klozet Takımı 2'li - 159 TL
Saçaklı Banyo Havlu Seti - 129 TL
PVC Masa Örtüsü - 69,90 TL
Mega XL Hurç - 54,90 TL
GİYİM ÜRÜNLERİ:
Bay / Bayan Eşofman Altı - 239 TL
Bay / Bayan Kapüşonlu Sweatshirt - 239 TL
Bay Sporcu Eşofman Altı - 239 TL
A101'in 15 Şubat 2024 tarihinde başlayacak olan indirimli ürünlerine göz atarak ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.