15 Şub 2024 - 15:23 - Ekonomi

A101'de ev hanımlarını sevindirecek indirim fırsatı

A101, 15 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor. Bu indirimli ürünler arasında elektronikten ev tekstiline, mutfak gereçlerinden mobilyaya kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. İşte katalogda yer alan bazı ürünler ve fiyatları…