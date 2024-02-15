Esnaf yönetimi suçladı, yönetim ise yetkililere seslendi

Esnaflar, çatı izolasyonu eksikliği nedeniyle yaşadıkları sorunlarını Busabah Medya’ya dile getirdiler. Kalıcı çözüm bekleyen esnaf yönetimi hedef alırken, MATİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ayaydın ise, yetkililere durumu ilettiklerini ve çözüm beklediklerini söyledi.
“HER YAĞMUR YAĞDIĞINDA AYNI SORUNU YAŞIYORUZ”
MATİM iş merkezi esnaflarından Aydın Yıldız,
“MATİM iş merkezine taşındığımızdan beri yağmur ve kar yağdığı zaman müteahhit firma izolasyonu eksik yaptığı için su olduğu gibi içeriye geçiyor. Bu da iş kalitemizi ve sosyal hayatımızı olumsuz etkiliyor. Bunun dışında yönetimsel anlamda da sıkıntılarımız var, düzelir diye bekliyoruz. Çatı sorunun bir an önce çözülmesi bizim için öncelik teşkil ediyor. Geçenler AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahvesi MATİM iş merkezindeki esnafları ziyaret etti. Biz bu sorunlarımızı onlara da aktardık, biz ilgilenip en kısa zamanda sorunlarını çözeceğiz dediler ancak çözülen hiçbir şey de olmadı. Yetkililer buranın ihalesini yapmış, firma sahiplerine gerekli ücretleri ödedi ama eksik iş yapmışlar. Yetkililer, ilgili firmanın eksikliklerini tamamlaması adına gerekli yaptırımları yapması lazım. Şimdiye kadar bir adım atılmadı. Her yağmur yağdığında yine aynı sorunu yaşıyoruz”
diye konuştu.
“İŞ YERLERİMİZE RUTUBET KOKUSUNDAN GİRİLMİYOR”
Esnaf Münir Altunkaya ise,
“Büyükşehir Belediye Başkanının görkemli açılışı ile MATİM iş merkezindeki iş yerleri elektronikçilere ve telefonculara tahsis edilmişti. Tadilatı yapılan iş merkezi daha öncede olduğu gibi yine damlıyor, iş yerimiz su altında ve duvarlar rutubet oldu. İş yerlerimize rutubet kokusundan girilmiyor, müteahhit nasıl bir tadilat yaptı ki kar ve yağmurlu günlerde hep damlıyor”
diyerek yetkililere seslendi.
“DÜKKANIMIZIN İÇİ SUYLA DOLUYOR”
“Buradaki en büyük sorun çatıdan suların akmasıdır” diyen esnaf Ebubekir Solmazgül,
“Her yağmur ve kar yağdığında aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Sabah dükkanımızı açtığımızda dükkanımızın içi suyla doluyor. İçindeki malzemelerimiz suyun içinde kalıyor. İkinci sorunumuz yürüyen merdivenimiz çalışmıyor. Bir de reklam tabelamız koyu renklerle yazıldığı için kimse göremiyor. Dükkanımızın içine vitrin yapamıyoruz çünkü sular damlıyor, malzemelerimizin üzerine su geliyor. Teknolojik aletler sattığımız için direk malzemelerimize zarar veriyor. Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi bizlere burayı tahsis etti. MATİM iş merkezinin yönetimine de bu durumu bildirdik ancak kalıcı bir çözüm bulunamadı. 3-4 defa çatıyı tamir ettiler ancak yeterli olmadı hala akmaya devam ediyor. Burada hem çalışanlar hem de müşteriler ciddi mağduriyet yaşıyor”
dedi.
“YÖNETİM AİDATLARA ZAM YAPMAKLA MEŞGUL”
Kalıcı çözüm bekleyen esnaf Cemal Bakır,
“Yağmur yağdığı zaman MATİM iş merkezinin özellikle üst katları sular altında kalıyor. Birkaç sefer gelip tadilatını yaptılar ancak çözüm olmadı. Ayrıca yürüyen merdivenler çalışmıyor. Temizlik anlamında da genel bir sıkıntı var. Biz burada elektronik iş yapıyoruz, duvarlarda tavanda hep su damlıyor. Makinalarımız zarar görüyor, mobilyalarımız şişiyor. Rutubet kokusundan dükkanlara girilmiyor. Biz yönetime defalarca bu durumu bildirdik ama yönetim aidatlara zam yapmakla meşgul. Biz her yağmur yağdığında korkarak dükkanlarımıza geliyoruz. Koridorun ortasına çöp kovalarını koyduk ki su dükkanlarımızı su basmasın. Kendimizce çözüm bulmaya çalışıyoruz ama bizlik bir problem olmadığı için çözüm kalıcı da olmuyor. Çatının komple onarılması lazım, nerede akıntı oluyor onarmak lazım”
ifadelerini kaydetti.
“DEPREM BURAYI ÇÖKERTMEDİ ANCAK SU ÇÖKERTECEK”
Su sıkıntısını defalarca yönetime bildirdiklerini ancak çözüme kavuşmadığını vurgulayan esnaf Mustafa Uçan,
“MATİM iş merkezindeki su sıkıntısını defalarca dile getirdik. Kapalı bir alandayız ama insanların başına su damlıyor. Deprem burayı çökertmedi ancak su çökertecek. Gelip kaç kere baktılar ancak bir sonuç alamadık. Yine bir yağmur yağdığında her taraftan su damlıyor. Bir önlem alınmazsa kolonlar zarar görür, her taraf küf kokuyor, rutubet nem hat safhada. Artık kalıcı bir çözüm istiyoruz. Biz bunu yönetime de söylüyoruz, ilgili arkadaşlara da söylüyoruz ancak bir neticeye varamıyoruz. Yönetim hiçbir şekilde çalışmıyor ve sorunlara çözüm bulamıyor. Yetkililere sorunları anlatmadıkları için çözüm de bulmuyorlar”
şeklinde konuştu.
MATİM YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NDAN CEVAP
Busabah Medya’ya konuşan MATİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ayaydın ise, esnafın mağduriyet yaşadığı, gerekli mercilere sorunları ilettiklerini söyleyerek kamuoyunu bilgilendirmek adına şu ifadeleri kullandı:
“MATİM iş merkezi özel mülkiyetli bir iş merkezidir. Yaklaşık 500 küsür hissedarı olan bir iş yeridir. Depremlerden sonra iş yerimiz az hasar raporu aldı. Kat malikleri gerekli tadilatı yapamayacak durumda oldukları için bizler de o zamanının Valisiyle ve Büyükşehir Belediyemize durumumuzu ilettik. Tadilat karşılığın 3 yıllığına dükkanlarımızdan kira almadan devrettik. Noterden kat maliklerimizden taahhüt istendi. Yüzlerce kat malikimiz genel tadilata karşılık 3 yıllığına devletimize tahsis etti. Devletimizde buranın genel bakımlarını yaptı. Ancak tadilatlardan sonra yağmurlar başlayınca birtakım sorunlar yaşıyoruz. Giderler de sıkıntılar yaşayan bazı esnaflarımız var. Yüklenici firma ve ilgili arkadaşlar gelip ilgileniyorlar ama yeterli olmuyor. Ben de yönetim kurulu başkanı olarak burayı tahsis ettiğim için dönüp kat maliklerinden demirbaş parası toplamam mümkün değil. Bunun eksikliklerini Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, Çevre Şehircilik Müdürlüğüne ilettik ve sorunları gidermeleri gerekiyor. İnşallah buradaki ufak tefek sıkıntılarımız giderilirse esnafımızda rahat eder. Biz yetkililere durumu izah ediyoruz, gelip burayla ilgilenmelerini bekliyoruz. Çünkü bizim taahhütnamemiz Valilik makamınadır, aslına uygun her türlü tadilatın yapılması gerekiyor. Tadilat yapıldı ancak sıkıntılı olan durumlar var. Su akıntıları ciddi bir sorun oluşturmuş durumda. Her yağmur yağdığın da büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.