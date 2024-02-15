15 Şub 2024 - 15:03- Gündem

Esnaf yönetimi suçladı, yönetim ise yetkililere seslendi

MATİM iş merkezinde faaliyet gösteren esnaflar, her yağmur sonrası iş yerlerinin sular altında kaldığını, sorunların çözülmesi için defalarca yetkililere başvurduklarını ancak kalıcı bir çözüm bulunmadığını belirtirken, MATİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ayaydın ise, “Biz yetkililere durumu izah ediyoruz, gelip burayla ilgilenmelerini bekliyoruz” dedi.