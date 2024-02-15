- Spor

O maçın hakemi Ümit Öztürk oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Hatayspor ile Sivasspor arasında cumartesi günü oynanacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

O maçın hakemi Ümit Öztürk oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Hatayspor ile Sivasspor arasında cumartesi günü oynanacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü Mersin Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak olan Hatayspor - Sivasspor müsabakasının hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi intenet sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig, Ümit Öztürk, Hatayspor, sivasspor

15 Şub 2024 - 15:01 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL