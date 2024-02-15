Sağanak yağış sonrası dereler taştı

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün açıklamasının ardından Elazığ’da dün sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerine kadar etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası Korucu köyünde taşkın meydana geldi. Yağışlar sonrası coşan dereler taşarken, meydana gelen sel nedeniyle yollar zarar gördü. Ekiplerin temizleme ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı