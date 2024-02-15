2024 ALES başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM'nin duyurusuyla heyecanla beklenen 2024 ALES başvuru ve sınav tarihleri sonunda açıklandı! Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen adaylar için kritik olan bu tarihleri kaçırmamak için hazır olun. İşte detaylar…

ALES sınavı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı'nın (ALES) 2024 yılı başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

2024 ALES BAŞVURU TARİHLERİ

ALES/1 Başvuru Tarihi: 1-11 Mart 2024 arası

ALES/1 Sınav Tarihi: 21 Nisan 2024

ALES/2 Başvuru Tarihi: 3-12 Haziran 2024 arası

ALES/2 Sınav Tarihi: 28 Temmuz 2024

ALES/3 Başvuru Tarihi: 1-9 Eylül 2024 arası

ALES/3 Sınav Tarihi: 17 Kasım 2024

ALES'e başvurmak isteyen adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamalıdırlar. Başvuru işlemleri ÖSYM'nin belirlediği başvuru merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilir.

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı), Türkiye'de lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilerin ve akademik kariyer yapmak isteyen kişilerin girmesi gereken bir sınavdır. Bu sınav, lisans eğitimini tamamlamış ve yüksek lisans veya doktora gibi lisansüstü eğitim programlarına başvurmayı hedefleyen bireylerin kabul edilmeleri için gereklidir. Ayrıca, akademik personel alımlarında da bu sınavın sonuçları kullanılır.

ALES YILDA KAÇ KEZ YAPILIYOR?

ALES, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenir. Sınav, yılda üç kez yapılır ve adaylar istedikleri sınav dönemlerinde başvurarak girebilirler. ALES'in üç farklı türü bulunmaktadır: ALES/1, ALES/2 ve ALES/3. Her bir türdeki sınavların içeriği ve zorluk düzeyi birbirinden farklıdır.

ALES, genel yetenek ve alan bilgisi testlerinden oluşur. Genel yetenek testi, sözel ve sayısal bölümlerden oluşurken, alan bilgisi testi adayın mezun olduğu lisans programına göre belirlenir. Sınavın başarılı bir şekilde geçilmesi, lisansüstü eğitim programlarına kabul edilme sürecinde önemli bir adım olur.

Kaynak: Haber Merkezi