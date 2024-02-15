Bugün son gün

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 2024 YDS/1 için başvuru tarihleri ve sınav takvimi netleşti. Adaylar, belirlenen tarihler içerisinde başvurularını tamamlamak için harekete geçiyor.

Başvuru süreci, 7 Şubat 2024 tarihinde başladı ve 15 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Geç başvurular için ise son tarih 22 Şubat 2024 olarak belirlendi. Adaylar, bu süreçte başvurularını gerçekleştirmeyi unutmamalı ve belirlenen tarihleri kaçırmamalı.

Sınav, 24 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu tarih, adayların hazırlıklarını tamamlayıp sınava en iyi şekilde girebilmeleri için önem taşıyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 25 Nisan 2024 olarak belirlendi.

Adaylar, sınav takvimine dikkatlice göz atarak başvuru süreçlerini planlamalı ve belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlamalı. Geç başvurular için belirlenen tarihi de kaçırmamaları önemli.

Kaynak: Haber Merkezi