Malatyalı ev hanımları bu haber size

6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremlerin ardından Malatya’nın bir yandan inşa, ihya ve imar sürecine tüm imkânlarıyla katkı sunarken diğer taraftan hayatın normalleşmesi amacıyla kültürel ve sanatsal faaliyetlerine hız veren Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya’nın yöresel halı ve kilim dokuma kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla açtığı "Halı ve Kilim Dokuma Kursu" büyük ilgi görüyor.

Açılan kursa katılan kadın kursiyerler geleneksel tezgahta öğrendikleri halı ve kilim dokumacılığı ile bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Malatya’da kaybolmaya yüz tutan halı dokuma sanatını yeniden canlandırmak ve dokumacılık geleneğini geliştirmek amacıyla açılan kursta binlerce yıllık sanat dalı gelecek nesillere aktarılıyor.

Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde açıldığı ilk günden beri yoğun ilgi gören halı dokuma kursunda el emeğiyle ilmek ilmek işlenen halıların desenleri, Anadolu medeniyetinin tüm güzelliklerini yansıtıyor.

Kursun yoğun ilgi gördüğünü söyleyen usta öğretici Zehra Betül Aral, halı ve kilim dokumanın sabır ve sebat işi olduğunu ifade ederken, “ Yeşilyurt Belediyemizin destekleriyle Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde açılan Halı ve Kilim Dokuma Kursumuzda kursiyerlerimize halı dokumanın tüm boyutlarıyla öğretiyoruz. Kursiyerlerimiz burada sabırla, ilmek ilmek, düğüm düğüm halı ve kilim dokuyorlar. Kursiyerlerimizin unutulmaya yüz tutmuş halı dokumayı yaşatmak adına ortaya koydukları gayret ve çaba her türlü takdirin üzerindedir. Kadim medeniyetimiz bize emanet ettiği halı ve kilim dokumacılığını burada yaşatmaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz bir yandan meslek sahibi olurken diğer taraftan ev bütçelerine katkı sunuyorlar. Halı dokumak bir sanat ve zanaattır. Bize böylesine güzel bir imkânı sunduğu için Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı