Malatya’da kan bağışı krizi

Kan stokunun neredeyse bitme noktasına gelmesi, Kızılay’ı kırmızı alarm seviyesine getirdi. Kan bağışının yarıdan yarıya düştüğü bu günlerde vatandaşlara çağrıda bulunan Türk Kızılay'ı Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Ucuz, “Kan acil değil sürekli ihtiyaç. Ama artık Malatya’da maalesef resmen şu an acil ihtiyaca döndü. Bu yüzden herkesi bu konuda hassas davranıp zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olmak için kan alma noktalarımızda kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

Malatya’da kan stokunun bitme noktasına gelmesi Kızılay’ı alarma geçirdi. Malatyalıların kan bağışında bulunmaya yanaşmaması, Kızılay ekiplerini kara kara düşündürürken, kan stokunun tamamen bitmesi halinde burada en büyük problemi hastanelerin yaşayacağı tahmin ediliyor. İçinde bulundukları zor durumu BUSABAH Medya’ya anlatan Türk Kızılay'ı Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Ucuz, önemli açıklamalarda bulundu.

Kan stoklarının çok iyi olmadığını dile getiren Dr. Ucuz, kış ayları, grip mevsimi olmasından dolayı çok kan stokunun çok ciddi bir şekilde azaldığını ifade etti.

“DÜZENLİ OLARAK EKİP OLUŞTURUYORUZ”

Kan bağışında halkın teveccühünün önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Ucuz,

“Azalan kan stokunu telafi edebilmek için düzenli olarak ekip oluşturuyoruz. Eski Belediye Meydanında, konteynerimizde, yıkılan Sağlık Müdürlüğünün yanındaki kan birimimizde, zaman zaman yoğun olduğu için alışveriş merkezinin önünde, yer yer hasta yakınları yoğun olduğu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kan almaya çalışıyoruz. Ayrıca kamu kurum, kuruluşlara ve ilçelere gidiyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama burada halkımızın teveccühü önemli. Onların gelip kan bağışında bulunması oldukça elzem. Ciddi olarak kan bağışımız azaldı. Ancak hastanelerimizin kan ihtiyacı hala aynı şekilde devam ediyor. Hastalarımızın zor durumda kalmasını, mağduriyetini giderebilmek amaçlı çalışıyoruz”

ifadelerini kullandı.

“KIŞ AYLARINDA ÇOK ETKİLENİYORUZ”

“Ülke genelinde ‘Biz birbirimize candan bağlıyız’ şeklinde bir kan kampanyası da başlatıldı” diyen Dr. Ucuz,

“Bu kampanya kapsamında yine sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapıyoruz. Kış aylarında kan bağışı noktasında çok ciddi etkileniyoruz. Biz halkın çokça bulunduğu yerlerde bulunmaya çalışıyoruz. İnsanlar hastalandığında, yağış olduğunda, hava soğuk olduğunda daha az dışarı çıkıyor. Bu gibi şeylerden etkileniyoruz”

diye konuştu.

Malatya’da günlük kan ihtiyacının ne kadar olduğunu da açıklayan Dr. Ucuz,

“Günlük yaklaşık olarak 80 ila 100 ünite kan toparlayabiliyoruz. Ama Malatya’nın günlük kan ihtiyacı ise günlük 200 ünite. Yarı yarıya düştü. Dolayısıyla bu toparladığımız kan hemen hastanelere gidiyor. Şu anda kan stokumuzda çok az kan var”

dedi.

“ÇOK BÜYÜK BİR HAREKETLİLİK VARDI”

Halkın kan bağışına niçin sıcak bakmadığını dile getiren Dr. Ucuz,

“Depremlerden önce Yeni Caminin yanında, Belediye Meydanında ve İl Sağlık Müdürlüğünün altında düzenli olarak bağışçılarımızdan kan alıyorduk. Halkımız Akpınar Meydanı olarak bildiğimiz, Bakırcılar Çarşısı gibi yerlerde çok ciddi aktivite ve nüfus yoğunluğu vardı. İnsanlarımız devamlı oraya gidip, orada bir şekilde meşgul oluyorlardı. Kısacası burada çok büyük bir hareketlilik vardı. Dolayısıyla biz insanlarımıza çok rahat ulaşıyorduk. Depremlerden sonra saydığım yerlerin tamamen yıkılması nedeniyle insan sirkülasyonu, aktiviteler tamamen durdu. Sonuç olarak da insanlara, kan bağışı yapacak olanlara ulaşamadık”

şeklinde konuştu.

“DESTEK İSTİYORUZ”

Bundan sonra nasıl bir yol çizeceklerini anlatan Dr. Ucuz, şunları kaydetti:

“Dediğim gibi üniversiteye, kamu kurumlarına, askeriyeye gidiyoruz. Halkımız nerede yoğunluktaysa oralarda bulunmaya çalışıyoruz. Az da olsa Kışla Caddesi'yle İnönü Caddesi arasında bir yoğunluğumuz var. O yüzden konteynerlerimizi, kan alma birimimizi aktifleştirdik. Alışveriş merkezleri kullanılıyor. O yüzden alışveriş merkezlerinin önünde ekiplerimiz bulunuyor. Hastalardan kan almıyoruz ama hastanelerdeki hasta yakınlarından kan almak için ekiplerimiz hastanelere de gidiyor. Kan bağışı konusunda destek almaya çalışıyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama işte halkımızın biraz daha hassas olması gerekiyor. Destek istiyoruz. Çünkü hepimiz bir deprem yaşadık. Hepimiz depremzedeyiz.”

VATANDAŞLARA KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

“Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülükler her hafta değil ama ayda 2 ayda bir hutbelerde bize destek oluyorlar” diyen Dr. Ucuz, vatandaşlara çağrıda bulunarak,

“Kan acil değil sürekli ihtiyaç. Ama artık Malatya’da maalesef resmen şu an acil ihtiyaca döndü. Bu yüzden herkesi bu konuda hassas davranıp zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olmak için kan alma noktalarımızda kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz”

açıklamasında bulundu.