15 Şub 2024 - 12:08 - Gündem

Tekirdağ ve Edirne’de birçok ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ ve Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ ve Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…