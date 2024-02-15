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Tekirdağ ve Edirne’de birçok ilçe etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ ve Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ ve Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Tekirdağ ve Edirne’de birçok ilçe etkilenecek mask
Tekirdağ ve Edirne’de birçok ilçe etkilenecek
Tekirdağ ve Edirne’de birçok ilçe etkilenecek
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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Tekirdağ’da ve Edirne’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Tekirdağ ve Edirne’de birçok ilçe etkilenecek

TREDAŞ Tekirdağ’ın ve Edirne’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tekirdağ’da:

“Yarın 01.00-04.00 saatleri arasında Kapaklı ilçesine bağlı Merkez, İnönü bölgelerine,

Yarın 01.00-04.00 saatleri arasında Saray ilçesine bağlı Merkez, Yeni bölgelerine,

Tekirdağ ve Edirne’de birçok ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Merkez, Karacakılavuz bölgelerine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Merkez, Yeniçiftlik bölgelerine,

Yarın 12.00-13.00 saatleri arasında Ergene ilçesine bağlı Merkez, Ulaş Osb bölgelerine,

Tekirdağ ve Edirne’de birçok ilçe etkilenecek

Yarın 13.00-15.30 saatleri arasında Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Merkez, Dereağzı bölgelerine,

Yarın 16.00-17.00 saatleri arasında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Merkez, Karacakılavuz bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

TREDAŞ Tekirdağ’ın ve Edirne’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Edirne’de:

Tekirdağ ve Edirne’de birçok ilçe etkilenecek

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Üyüklütatar Köyü bölgesine,

Yarın 09.30-12.30 saatleri arasında Havsa ilçesine bağlı Taptık-Köyü bölgesine,

Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Keşan ilçesine bağlı Merkez, İspat Cami bölgelerine,

Tekirdağ ve Edirne’de birçok ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Uzunköprü ilçesine bağlı Kırköy, Maksutlu, Çavuşlu, Harmanlı bölgelerine,

Yarın 13.30-17.30 saatleri arasında Havsa ilçesine bağlı Merkez, Köseömer bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Tekirdağ ve Edirne’de birçok ilçe etkilenecek

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15 Şub 2024 - 12:08 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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