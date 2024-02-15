Tekirdağ ve Edirne’de birçok ilçe etkilenecek

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Tekirdağ’da ve Edirne’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
TREDAŞ Tekirdağ’ın ve Edirne’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tekirdağ’da:
“Yarın 01.00-04.00 saatleri arasında Kapaklı ilçesine bağlı Merkez, İnönü bölgelerine,
Yarın 01.00-04.00 saatleri arasında Saray ilçesine bağlı Merkez, Yeni bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Merkez, Karacakılavuz bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Merkez, Yeniçiftlik bölgelerine,
Yarın 12.00-13.00 saatleri arasında Ergene ilçesine bağlı Merkez, Ulaş Osb bölgelerine,
Yarın 13.00-15.30 saatleri arasında Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Merkez, Dereağzı bölgelerine,
Yarın 16.00-17.00 saatleri arasında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Merkez, Karacakılavuz bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
TREDAŞ Tekirdağ’ın ve Edirne’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Edirne’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Üyüklütatar Köyü bölgesine,
Yarın 09.30-12.30 saatleri arasında Havsa ilçesine bağlı Taptık-Köyü bölgesine,
Yarın 10.00-12.00 saatleri arasında Keşan ilçesine bağlı Merkez, İspat Cami bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Uzunköprü ilçesine bağlı Kırköy, Maksutlu, Çavuşlu, Harmanlı bölgelerine,
Yarın 13.30-17.30 saatleri arasında Havsa ilçesine bağlı Merkez, Köseömer bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.