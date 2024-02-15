Dikkat Adana’da 2 Mersin’de 6 ilçe etkilenecek

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 11.00-17.30 saatleri arasında Çukurova ilçesine bağlı 77048, 77049, 77050, 77051, 77053, 77056, 77060, 77066, 77068, 77069, 77070, 77071, 77073, 77074, 77075, 77078, 77079, 77081, 77084, 77088, 77089, 77091, 77093, 77095, 77097, 77098, 77107, 77123, 77127, 80.Yıl, İsmet Atlı, Mavi, 85303, 85305, 85307, 85309, 85311, 85313, 85315, 85317, 85319, 85321, 85323, 85325, 85327, 85395, 85397 bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı 13426, 13422, 13436, 13506, 13432, 13454, 13430, 13414, 13428 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:
“Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı 215, 31185, 31850, 31855, 31875, 31885, 50.Yıl, Cumhuriyet-1, 225, 33725, 33735, 33740, 33745, 33825, 33835, 33845, 33860, 33865, 33870, 33880, 33885, İstiklal-4, Atatürk_12, Dikbaş bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Yaylacık, Bodime, Sorkun, Merkez_9, Kocayer, Şendem, Yukarıdere, Kızılcabağ, Kocabük, Ötkünler, Mâni, Merkez_6, Merkez_5, Karataş, Merkez_15, Alparslan Türkeş Bulvarı, 814 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Barbaros, Yıldırım, Boncuk, Yıldırım/2, Yıldırım, Barbaros, Zeybek, Okul Yolu/1, Ötgün, Kamaş, Okul Yolu, Silifke bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı Binali Yıldırım, Sabahattin Çakmakoğlu_1, Abdurrahman Şevk, Celil Kiya, Fazilet, Sağlık_3, Yağmur_1, Rıfat Cüceloğlu, Milli Egemenlik_1, İbrahim Öngel, Alparslan Türkeş, Erdemoğlu, Kamil Başaran, Doğukan, Mehtap_1, Gökali Durmaz, Talat Göktepe, İbn-İ Sina, Öğretmen Evi, Batuhan, Şehit Recep Ateş, Asena, 211_1, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 802, Bozkoyak, Dayaklı, Eski Ören, Güney, İstiklal_3, Karahıdırlı, Şehit Bayram Dere, Şehit Bayram Dere (Yeşildere), Şehit Hayati Bilgin, Yayla, Yayla (Kale), Yayla (Yeşildere) bölgelerine,
Yarın 09.00-15-30 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Sarıyer_1 bölgelerine,
Yarın 16.45-17.00 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Türkmen, Özköy, Aşağıköselerli bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı 84094, Akbelen, 221_1, 84129, 84131, 84125, 84127, 84133, 85119, 226, 85127, 85152, 85098, 85117, 85121, 228_1, 85154, 226, 85131, 85133, 85170, 85123, 85146, 85168, 85172, 85210, 225, 85125, 85127, 85144, 85147, 85166, 85176, 85178, 85137, 85174, 85180, 85150, Gözne, 85161, 85167, 85163, 85212, 85165, 85169, 85214, Akbelen, 85139, 85160, 85129, 228_1, 85182, 85164, 85162, 85142, 85198, 230, 223, 85141, 85190 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.