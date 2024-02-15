15 Şub 2024 - 12:03 - Gündem

Erzincan’a kritik uyarı

Aras Elektrik Dağıtım AŞ. (Aras EDAŞ) tarafından Erzincan’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Aras EDAŞ Erzincan’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.