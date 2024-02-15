Erzincan’a kritik uyarı

Aras EDAŞ Erzincan’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.30 ile 16.00 saatleri arasında Tercan ilçesine bağlı Aşağısütlü Afad, Kırantepe Köyü Örtülü Mezrası, Gökseki Köyü Afet Konutları, Kazören Köyü, Yukarı Yeniköy, Karayaprak Köyü, Gökseki, Çatalçam Köyü, Çatalçam Köyü, Mendemebaşı Köyü, Çukuryazı Köyü, Mendemebaşı Bektaşlı Mezra, Perçem Köyü, Çatak Köyü, Ören Köyü, Kırantepe Köyü Alapınar Köyü, Dolaylı Köyü, Kürelik Alacahan Mezra, Damlaca Köyü, Uçören Köyü, Çat Köyü, Aşağı Sütlü Köyü, Uludere Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30 ile 16.00 saatleri arasında Tercan ilçesine bağlı Yuvalı Köyü Baz İstasyonu, Edebük Mandıra Özel, Üçpınar, Edebük Köyü, Ağören, Kavaklık, Yuvalı Kışlak, Yenibucak Köyü, Armutluk Köyü, Çukuryurt Köyü, Yastık Köyü, Kemerçam Köyü, Kemerçam Konutları bölgelerine,
Yarın 09.30 ile 16.00 saatleri arasında Tercan ilçesine bağlı Sağlıca Köyü Baz İstasyonu, Türkcell Verici, Türk Telekom Verici, Tercan Konarlı Köyü, Aşağı Çifteler Mezra, Konarlı Karabaş, Konarlı Köyü Cemaller, Esenevler Köyü, Sağlıca Köyü, Konarlı Hayranlar, Gedikdere Aslan Çayırı, Esenevler İbrahıimağa, Gedikdere Devriş Mezra, Konarlı Közme, Konarlı Pencirik, Yukarı Çifteler Mezra, Karabaş Mezrası bölgelerine,
Yarın 09.30 ile 16.00 saatleri arasında Tercan ilçesine bağlı Gümüşakar, Halitler Köyleri’ne,
Yarın 09.30 ile 16.00 saatleri arasında Tercan ilçesine bağlı Canköyler Su, Belediye Kum Eleme Tesisi, Vodofone Baz İstasyonu, Çukurçimen Köyü, Leventler Köyü, Leventler Köyü, Ekecik Köyü 2, Şıhoruç Köyü, Yaylabeli Köyü Güvenlik Mezrası, Gölköy Köyü, Gazipınar Köyü, Işıklar Köyü, Şahaloğlu Köyü, Kova Köyü, Baloğlu Köyü, Tepeköy, Kanberağa Emirdere, Söğütlü Mirzolar Mezra, Çaltı Köyü, Kanberağa Köyü, Söğütlü Köyü, Yukarısütlü Köyü, Kova Köyü, Kaçak Köyü, Kova Köyü, Çamlımülk Köyü, Bakacak Köyü, Tepeköy Kımoğlu Mezra, Ekecik Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30 ile 16.00 saatleri arasında Tercan ilçesine bağlı Metsa Çiftlik, Yurtbaşı Köyü, Yurtbaşı Köyü, Baştosun Köyü Yeni Yerleşim Yeri, Yaylabeli Köyü, Baştosun Köyü, Mendeme Çukuru Köyü, Armutlu Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.