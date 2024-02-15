Evde taş gibi yoğurt yapmanın sırları bu tarifle açığa çıkıyor. Bu tarif, evde sağlıklı ve lezzetli yoğurt yapmanızı sağlayacak püf noktaları içerir. Hijyen kurallarına dikkat ederek, doğal ve sağlıklı yoğurt elde edebilirsiniz. İşte adım adım evde yoğurt yapımı…

GEREKLİ MALZEMELER:

1 litre süt

1 yemek kaşığı yoğurt (damızlık yoğurt olarak kullanılacak)

1 tutam şeker

1 tutam tuz

Ev Yapımı Yoğurt Tarifi:

İlk olarak, sütü tencerenin kapağı açık bir şekilde ateşte kaynatın.

Süt kaynadıktan sonra, ateşi kısarak 10-15 dakika daha kaynatmaya devam edin. Bu işlem, sütün kıvamını artırmaya yardımcı olur.

Ardından, sütü az bir şekilde soğuması için bekletin. Süt, elinizi yakmayacak bir sıcaklığa gelene kadar bekleyin.

Soğuyan sütün içine damızlık yoğurdu ekleyin. Bu yoğurt, daha önce mayalanmış ve sağlıklı bakteriler içeren bir yoğurt olmalıdır.

Şeker ve tuzu ekleyerek karıştırın. Bu adım, yoğurdun lezzetini ve kıvamını artırır.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Karışımı hava almayacak şekilde kapatarak, mayalanması için sıcak bir yere yerleştirin. Mayalama işlemi, yazın 5 saat, kışın ise 6 saat sürebilir.

Mayalama işlemi tamamlandıktan sonra, tencerenin üzerini açarak yoğurdu buzdolabına yerleştirin. Bir gün boyunca dinlendirerek, yoğurdun suyunu çekmesini sağlayın.

Artık taş gibi yoğurdunuz hazır afiyet olsun.

Kaynak: Haber Merkezi