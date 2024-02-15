- Yaşam

Evde taş gibi yoğurt yapmanın sırları

ABONE OL Google News Sayfamız

Evde taş gibi yoğurt yapmanın sırları bu tarifle açığa çıkıyor. Bu tarif, evde sağlıklı ve lezzetli yoğurt yapmanızı sağlayacak püf noktaları içerir. Hijyen kurallarına dikkat ederek, doğal ve sağlıklı yoğurt elde edebilirsiniz. İşte adım adım evde yoğurt yapımı…

Evde taş gibi yoğurt yapmanın sırları mask
Evde taş gibi yoğurt yapmanın sırları
Evde taş gibi yoğurt yapmanın sırları
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Evde taş gibi yoğurt yapmanın sırları bu tarifle açığa çıkıyor. Bu tarif, evde sağlıklı ve lezzetli yoğurt yapmanızı sağlayacak püf noktaları içerir. Hijyen kurallarına dikkat ederek, doğal ve sağlıklı yoğurt elde edebilirsiniz. İşte adım adım evde yoğurt yapımı…

Evde taş gibi yoğurt yapmanın sırları

GEREKLİ MALZEMELER:

1 litre süt

1 yemek kaşığı yoğurt (damızlık yoğurt olarak kullanılacak)

1 tutam şeker

1 tutam tuz

Evde taş gibi yoğurt yapmanın sırları

Ev Yapımı Yoğurt Tarifi:

İlk olarak, sütü tencerenin kapağı açık bir şekilde ateşte kaynatın.

Süt kaynadıktan sonra, ateşi kısarak 10-15 dakika daha kaynatmaya devam edin. Bu işlem, sütün kıvamını artırmaya yardımcı olur.

Ardından, sütü az bir şekilde soğuması için bekletin. Süt, elinizi yakmayacak bir sıcaklığa gelene kadar bekleyin.

Soğuyan sütün içine damızlık yoğurdu ekleyin. Bu yoğurt, daha önce mayalanmış ve sağlıklı bakteriler içeren bir yoğurt olmalıdır.

Şeker ve tuzu ekleyerek karıştırın. Bu adım, yoğurdun lezzetini ve kıvamını artırır.

Evde taş gibi yoğurt yapmanın sırları

Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Karışımı hava almayacak şekilde kapatarak, mayalanması için sıcak bir yere yerleştirin. Mayalama işlemi, yazın 5 saat, kışın ise 6 saat sürebilir.

Mayalama işlemi tamamlandıktan sonra, tencerenin üzerini açarak yoğurdu buzdolabına yerleştirin. Bir gün boyunca dinlendirerek, yoğurdun suyunu çekmesini sağlayın.

Artık taş gibi yoğurdunuz hazır afiyet olsun.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# yoğurt, yoğurt tarifi, evde yoğurt mayalama, yoğurt mayalama taktikleri, taş gibi yoğurt mayalama, yoğurt mayalama püf noktaları, yoğurt mayalama nasıl yapılır, nasıl yoğurt mayalanır

15 Şub 2024 - 11:57 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL