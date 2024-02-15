YKS başvuruları başladı başvurular nasıl yapılır YKS ücreti ne kadar?

Başvuru yapmak isteyen adaylar için işlem oldukça basit. Başvurular, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, başvurular ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla da yapılabilecek.

ÖSYM, adaylara sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren 2024-YKS Kılavuzu'nu sunacak. Başvuru yapacak olan adaylar, kılavuza ÖSYM'nin resmî web sitesi olan https://www.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilirler.

Bu yılın en dikkat çeken detaylarından biri de başvuru ücretindeki zam. Her oturum için sınav ücreti, geçen yıla göre artış göstererek 295 TL olarak belirlendi.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM'nin belirttiği yöntemlerle gerçekleştirebilir. Başvurular, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapılabilecek. Ayrıca, adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla da gerçekleştirebilir. Başvurular, 1 Şubat ile 26 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

2024 YKS BAŞVURU ÜCRETLERİ

YKS başvuru ücretleri 2024 yılında şu şekilde belirlenmiştir:

Her bir oturum için sınav ücreti 295 TL olarak belirlendi.

Sadece Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girecek adaylar 295 TL ödeyecekler.

TYT oturumu ile birlikte Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından herhangi birine girmek isteyen adaylar 590 TL ödeyecekler.

TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamına girmek isteyen adaylar ise 885 TL ödeyecekler.

Kaynak: Haber Merkezi