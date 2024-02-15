Kayseri, Kahramanmaraş ve Adıyaman dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…
KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:
“Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Süksün Zafer Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Becen, Hisarcık, Erenköy mahallelerine,
Yarın 09.30 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt, Becen mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi’ne,
Yarın 11.00 ila 13.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Süksün Zafer Mahallesi’ne,
Yarın 13.00 ila 14.00 saatleri arasında Sarıoğlan / Özvatan ilçelerine bağlı Kızılpınar, Küpeli, Karpınar mahallelerine,
Yarın 13.00 ila 14.00 saatleri arasında Sarıoğlan ilçesine bağlı Bakarcak Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamalara göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Büyük Yapalak, İncecik, Yalıntaş, Küçük Yapalak, Evcihüyük, Hacıhasanlı, Eldelek, Akören, Aleöbey, Çatova mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Evcihüyük, Küçük Yapalak, Hacıhasanlı, Büyük Yapalak mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamalara göre Adıyaman’da:
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Besni ilçesine bağlı Başlı, Yazıyalangoz, Dörtyol, Balka, Geçitli, Kesecik, Yemlice, Tokar, Bostancık, Karahalil, Gümüşlü Köyleri ile Özel Trafolu Müşterilere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.