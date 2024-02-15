15 Şub 2024 - 11:14 - Gündem

Kayseri, Kahramanmaraş ve Adıyaman dikkat!

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…