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Şanlıurfa dikkat saatler sürecek!

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Şanlıurfa dikkat saatler sürecek! mask
Şanlıurfa dikkat saatler sürecek!
Şanlıurfa dikkat saatler sürecek!
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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Şanlıurfa dikkat saatler sürecek!

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Yalçınkaya, Düzova, Büyükyenice bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Küçüksenemağara, Dikme bölgelerine,

Şanlıurfa dikkat saatler sürecek!

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Endarlı, Çavuşlu, Dilekli bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet, Yolbilen, Yenişehir, Eşkin bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Şanlıurfa dikkat saatler sürecek!

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15 Şub 2024 - 11:10 Şanliurfa- Gündem

Mahreç  Besime Güner ,  Haber Merkezi

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