Elazığ’da 2 Bingöl’de 1 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Elazığ ve Bingöl’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Elazığ ve Bingöl’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Sivrice ilçesine bağlı Elmasuyu Köyü bölgesine,

Yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çağlar Köyü Çağlar bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Serpmekaya Köyü, Sakaören Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.