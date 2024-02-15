Batman’da 4 Siirt’te 3 ilçeye uyarı verildi

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman ve Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Büyükdere, Öğütlü, Irmak, Yolüstü, Güneşli, Soğucak, Palamut, Kayıklı, Saklı, Akalın, İncirli, Kavak bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Gerçüş ilçesine bağlı Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Gökçe, Doruk, Yayladüzü, Arık bölgelerine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Kumgeçit, Gedikli bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kısmet, Huzur, İluh, Çarşı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:

“Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Karayel, Kasımlı, İkizler, Hörgüç, Ayranlı, Kömürlü, Sivrikavak, Bayındır, Kumlu, Boylu, Yelken, Küfre, Çayağzı bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Pervari ilçesine bağlı Çukurköy, Taşdibek, Üçoyuk, Çatköy bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver, Duygulu, Direkli, Kekliktepe, Dadaklı, Erenkaya, Gülburnu, Dağdöşü, Özlüpelit, Dikboğaz, Ballıkavak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.