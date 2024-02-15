Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin ve Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin ve Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bu açıklamaya göre Mardin’de:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine Bağlı Çetinler, Eşme, Eymirli, Aktepe bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Yunus Emre bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Çınaraltı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Ortabağ bölgesine,

Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Sur, Cudi, Kuştepe, Caferi Sadık bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.