- Sağlık

15 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 15 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’15 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

15 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 15 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’15 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

15 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“MENEKŞE ECZANESİ - MERKEZ

 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI, SITMAPINARI SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ, NO:10/1

24 SAAT AÇIK

AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ

24 SAAT AÇIK

YENİ KIŞLA ECZANESİ – BATTALGAZİ

KIŞLA CADDESİ, DEFACTO KARŞISI, NO:22/A

24 SAAT AÇIK

ÖZTÜRK ECZANESİ – YEŞİLYURT

ÖZALPER MAHALLESİ, 3’ÜNCÜ CADDE, ÖZALPER SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

ŞİFA ECZANESİ - YEŞİLYURT

SANAYİ YANI, VEREM SAVAŞ KARŞISI, İLYAS MAHALLESİ, EMİRGAN CADDESİ, NO :10/A

24 SAAT AÇIK”

 

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15 Şub 2024 - 10:22 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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