15 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 15 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’15 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
15 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“MENEKŞE ECZANESİ - MERKEZ
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI, SITMAPINARI SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ, NO:10/1
24 SAAT AÇIK
AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ
24 SAAT AÇIK
YENİ KIŞLA ECZANESİ – BATTALGAZİ
KIŞLA CADDESİ, DEFACTO KARŞISI, NO:22/A
24 SAAT AÇIK
ÖZTÜRK ECZANESİ – YEŞİLYURT
ÖZALPER MAHALLESİ, 3’ÜNCÜ CADDE, ÖZALPER SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
ŞİFA ECZANESİ - YEŞİLYURT
SANAYİ YANI, VEREM SAVAŞ KARŞISI, İLYAS MAHALLESİ, EMİRGAN CADDESİ, NO :10/A
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.