Malatyalılar bu havalara dikkat

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Meteoroloji Müdürlüğü, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 8 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 8 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece,

Darende: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 11 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 9 derece,

Kale: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 derece”