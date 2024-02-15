Malatya’ya bir uyarı da o kurumdan geldi 5 ilçe etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna açıklamaya göre:
“Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Battalgazi mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba, Kaynarca, Çarmuzu mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü, Kuyulu, Aydınlar mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Mezra, Çobanuşağı, Kolköy, Güneşli, Demirciler, Çakıllıpınar, Aksüt, Kasımuşağı, Levent mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Mullakasım, Kadiruşağı, Atalar, Eskiköy, Seyituşağı, İkizce, Yalınkaya, Yakınca mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırkpınar, Göktarla, Şahnahan, Samanköy, Yaka, Kendirli, Cumhuriyet, Dilek, Tepeköy, Topraktepe, Sütlüce, Bindal, Suluköy, Duranlar, Şeyhler, Mahmutlu, Özal mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırkpınar, Göktarla, Şahnahan, Samanköy, Yaka, Kendirli, Cumhuriyet, Dilek, Tepeköy, Topraktepe, Sütlüce, Bindal, Suluköy, Duranlar, Şeyhler, Mahmutlu, Özal mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu, Fırat, Zafer, Kernek,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Karaköy, Orduzu, Bulgurlu, Yarımcahan mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe, Çamurlu, Çöşnük mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Karadere, Beykent, Dursunlu mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde, Gedik mahallelerine,
Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılyazı, Kavak, Göllüce, Karabacak, Nurkuyusu, Irmaklı, Akbaba, Ayvalı, Kaynarca, Aşağıselimli, Bahçelievler, Çayköy, Yeni, Hacılar Sıragöz, Sofular, Temüklü, Kızılhisar, İlisuluk, Karabük, İstiklal, Ortapınar, Karaçayır, Hacolar, Sultanlı, Karıncalık, Başören, Karlık, Boğaziçi, İsmetpaşa, Ciritbelen, Bahçedamı, Göğebakan, Konaktepe, Bıyıkboğazı, Çörmü, Alvar, Bicir mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.