Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 3 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ömerli-Midyat kara yolu, kırsal Anıttepe-Topağaç Mahalleleri mevkiinde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 21 ABT 848 plakalı kamyon, kontrolünü kaybederek yola devrildi. Araçtaki Alpay H. (34), Mehmet E. (21) ve Salih K. (21) isimli kişiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ömerli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın detaylarını ve nedenlerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı