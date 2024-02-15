Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 3 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ömerli-Midyat kara yolu, kırsal Anıttepe-Topağaç Mahalleleri mevkiinde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 21 ABT 848 plakalı kamyon, kontrolünü kaybederek yola devrildi. Araçtaki Alpay H. (34), Mehmet E. (21) ve Salih K. (21) isimli kişiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ömerli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın detaylarını ve nedenlerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.