Son 53 yılın en sıcak Ocak ayı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son 53 yılın en sıcak ocak ayını yaşadığımızı açıkladı. Meteoroloji, ocak ayında en sıcak ve en soğuk merkezleri de bildirdi.

Ocak ayı, diğer yıllara oranla 2024’te çok sıcak geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son 53 yılın en sıcak ocak ayını yaşadığımızı açıkladı.

Meteoroloji, yaptığı değerlendirmede,

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan Ocak ayı değerlendirmelerine göre, son 53 yılın en sıcak ocak ayını yaşadık”

ifadelerini aktardı.

OCAK AYI ORTALAMA SICAKLIĞI 5,7 DERECE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Bu kapsamda 2024 yılı Ocak ayı ortalama sıcaklığı 5,7 derece olarak ölçüldü. Buna göre, uzun yıllar sıcaklık ortalamalarının 2,8 üzerinde bir sıcaklık gerçekleşti.

Meteoroloji, Ocak ayında en düşük sıcaklığın -31,3 derece ile Ardahan’da, en yüksek sıcaklığın ise 29,3 derece ile Akçakoca’da tespit edildiğini de açıkladı.