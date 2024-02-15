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Son 53 yılın en sıcak Ocak ayı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son 53 yılın en sıcak ocak ayını yaşadığımızı açıkladı. Meteoroloji, ocak ayında en sıcak ve en soğuk merkezleri de bildirdi.

Son 53 yılın en sıcak Ocak ayı! mask
Son 53 yılın en sıcak Ocak ayı!
Son 53 yılın en sıcak Ocak ayı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son 53 yılın en sıcak ocak ayını yaşadığımızı açıkladı. Meteoroloji, ocak ayında en sıcak ve en soğuk merkezleri de bildirdi.

Son 53 yılın en sıcak Ocak ayı!

Ocak ayı, diğer yıllara oranla 2024’te çok sıcak geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son 53 yılın en sıcak ocak ayını yaşadığımızı açıkladı.

Son 53 yılın en sıcak Ocak ayı!

Meteoroloji, yaptığı değerlendirmede,

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan Ocak ayı değerlendirmelerine göre, son 53 yılın en sıcak ocak ayını yaşadık”

ifadelerini aktardı.

Son 53 yılın en sıcak Ocak ayı!

OCAK AYI ORTALAMA SICAKLIĞI 5,7 DERECE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Bu kapsamda 2024 yılı Ocak ayı ortalama sıcaklığı 5,7 derece olarak ölçüldü. Buna göre, uzun yıllar sıcaklık ortalamalarının 2,8 üzerinde bir sıcaklık gerçekleşti.

Son 53 yılın en sıcak Ocak ayı!

Meteoroloji, Ocak ayında en düşük sıcaklığın -31,3 derece ile Ardahan’da, en yüksek sıcaklığın ise 29,3 derece ile Akçakoca’da tespit edildiğini de açıkladı.

Son 53 yılın en sıcak Ocak ayı!

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15 Şub 2024 - 00:50 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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