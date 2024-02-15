15 Şub 2024 - 00:25 - Gündem

Resmi Gazete’de Erzincan kararı Benzer kazaların önlenmesi için…

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması komisyonu kurulacak.