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Resmi Gazete’de Erzincan kararı Benzer kazaların önlenmesi için…

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Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması komisyonu kurulacak.

Resmi Gazete’de Erzincan kararı Benzer kazaların önlenmesi için… mask
Resmi Gazete’de Erzincan kararı Benzer kazaların önlenmesi için…
Resmi Gazete’de Erzincan kararı Benzer kazaların önlenmesi için…
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Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması komisyonu kurulacak.

Resmi Gazete’de Erzincan kararı Benzer kazaların önlenmesi için…
“Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması komisyonu kurulmasına dair karar”

başlıklı TBMM kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de Erzincan kararı Benzer kazaların önlenmesi için…

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

“Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 22 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 14.02.2024 tarihli 60'ıncı Birleşiminde karar verilmiştir.”
Resmi Gazete’de Erzincan kararı Benzer kazaların önlenmesi için…
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15 Şub 2024 - 00:25 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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