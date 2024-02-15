Eğitim Sen’den Erzincan açıklaması

Eğitim Sen, Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada,

“Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan, Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni’nin cevher döküm sahasında toprak kayması yaşanırken ilk açıklamalara göre 9 işçi göçük altında kaldı; tonlarca siyanürlü solüsyon ve toprak çevreye saçıldı. İşçilerin milyonlarca metreküp kaya kütlesinin altında kaldığı, çevreye tonlarca siyanürle kirlenmiş kaya kütlesinin yayıldığı bir faciada ihmaller zincirinin olduğu açıktır. Kayıp emekçilerin bir an önce sağ salim bulunmasını temenni ediyoruz”

denilerek, özetle şunlar aktarıldı:

“Yaşanan faciaya yol açan nedenlere ait pek çok soru bulunmaktadır. Soruyoruz;

Liç yığınının kaymaması için stabilite hesapları yapıldı mı?

Hava durumu ve iklim değişikliğine dair önlemler alındı mı?

Bölgenin depremsellik haritasına uyuldu mu?

Kayma sonucunda ne kadarlık alanı etkileyeceği hesaplandı mı?

Son olarak soruyoruz: Çıkarılan altından elde ettiğiniz kirli karlar; kaybettiğimiz muhtemel canlara, çevreye ve doğaya verdiği zarara değdi mi?

Biliyoruz ki bu sorular biz ısrarlı bir mücadeleyle gündeme getirmediğimiz müddetçe cevapsız kalacak, iktidar bugüne kadar kol kanat gerdiği şirket yine cezasızlıkla ödüllendirilecektir.

Bu toprakların yerli ve yabancı sermaye tarafından talan edilmesine göz yumanların; emekçilerin canı, kanı üzerinden zenginleşenlerin peşini bırakmayacağız!

Kamu çıkarlarından uzak, kaynakları, doğayı, halkı ve insanı esas almak yerine, yandaşı koruyan mevcut yanlış ekonomi ve madencilik politikaları nedeniyle yeni bir facia yaşanmıştır ve bu zihniyet terk edilmedikçe yenileri yaşanmaya devam edecektir. Yeni maden ve iş cinayetlerinin yaşanmaması adına Erzincan’da yaşanan bu facianın sorumlularından gerekli hesabın sorulması için takipçi olacağız.”

Kaynak: BÜLTEN