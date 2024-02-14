Yağış geliyor! Ekiplerin işini zorlaştırabilir

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgede yağış nedeniyle çalışmaların daha da sıkıntılı hale gelebileceği ifade edildi.
Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan bir maden sahasında dün toprak kayması yaşandı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak 800 metrelik bir alana yayıldı. Toprak kaymasının olduğu esnada sahada bulunan 9 işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşabilmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bölgede yağış nedeniyle çalışmaların daha da sıkıntılı hale gelebileceği ifade edildi.
Hava Forum, Erzincan’daki hava durumuna ilişkin bir görsel paylaşarak,
“Maden faciasının yaşandığı Erzincan'da karla karışık yağmur var. Zemini iyice yumuşatabilir. Ekiplerin işlerini zorlaştırabilir... Perşembe akşamına kadar yağmur aralıklarla devam edecek”
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.