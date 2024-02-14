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Yağış geliyor! Ekiplerin işini zorlaştırabilir

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Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgede yağış nedeniyle çalışmaların daha da sıkıntılı hale gelebileceği ifade edildi.

Yağış geliyor! Ekiplerin işini zorlaştırabilir mask
Yağış geliyor! Ekiplerin işini zorlaştırabilir
Yağış geliyor! Ekiplerin işini zorlaştırabilir
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Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgede yağış nedeniyle çalışmaların daha da sıkıntılı hale gelebileceği ifade edildi.

Yağış geliyor! Ekiplerin işini zorlaştırabilir

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan bir maden sahasında dün toprak kayması yaşandı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak 800 metrelik bir alana yayıldı. Toprak kaymasının olduğu esnada sahada bulunan 9 işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşabilmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bölgede yağış nedeniyle çalışmaların daha da sıkıntılı hale gelebileceği ifade edildi.

Yağış geliyor! Ekiplerin işini zorlaştırabilir

Hava Forum, Erzincan’daki hava durumuna ilişkin bir görsel paylaşarak,

“Maden faciasının yaşandığı Erzincan'da karla karışık yağmur var. Zemini iyice yumuşatabilir. Ekiplerin işlerini zorlaştırabilir... Perşembe akşamına kadar yağmur aralıklarla devam edecek”

dedi.

Yağış geliyor! Ekiplerin işini zorlaştırabilir

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14 Şub 2024 - 23:21 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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