Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Kayısı için risk kapıda mı?

Kale başta olmak üzere Malatya’nın bazı bölgelerinde yabani bademlerin çiçek açması kayısı üreticilerini endişelendirdi. Şubat ayında olunmasına rağmen hava sıcaklığının yüksek olması kayısı ağaçlarının da çiçek açma riskini beraberinde getirirken, ZMO Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, bezer bir durumun 2018 yılının şubat ayında yaşandığını hatırlattı. Bunun bir risk olduğuna dikkat çeken Çiçek, önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19254575/kayisi-icin-risk-kapida-mi



O jeolog Erzincan Felaketini yorumladı

Jeolog Dr. Ramazan Demirtaş Erzincan’da meydana gelen toprak kayması olayını yorumladı. Dün meydana gelen Erzincan altın madenindeki toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kaldı ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Altın madeninde kullanılan ve son derece zehirleyici olan siyanür maddesinin kayma sonucu Fırat Nehrine karışıp karışmadığı tartışıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19254361/o-jeolog-erzincan-felaketini-yorumladi

Mert’ten “siyanür” açıklaması “Bir deli kuyuya taş atıyor, 40 akıllı çıkartamıyor”

Erzincan’da yaşanan toprak kayması hadisesinden sonra yapılan siyanür tartışması Malatya dahil birçok ilde yaşayanları korkuttu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya’nın içme suyu için bir siyanür tehlikesi bulunmadığı dile getirerek, “Bir deli kuyuya taş atıyor, 40 akıllı çıkartamıyor’ hesabı Malatya’ya bu durumun ne alakası var? Bizim vatandaşlarımız kesinlikle rahat olsunlar. Bizlik bir sorun yok” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19257879/mertten-siyanur-aciklamasi-bir-deli-kuyuya-tas-atiyor-40-akilli-cikartamiyor

Gürkan: Hakkımı helal etmiyorum

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, şubat ayı ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda tarihi bir konuşma yaptığını vurgulayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bazı kesimlere hakkını helal etmediğini söyledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19257732/gurkan-hakkimi-helal-etmiyorum

İTÜ Mühendisi siyanür iddialarını konuştu: Toprak mı, zehir mi?

Erzincan’da meydana gelen maden faciası ile birlikte 9 işçi toprak altında kalırken toprağa ve suya siyanür karışmış olabileceği iddiaları herkesin gündeminde. Konuya ilişkin yorum yapan İTÜ’lü Makine Yüksek Mühendisi Haşim Acar, “Videolardan da görebileceğiniz gibi su gibi akıp giden şey doğal toprak değil, büyük bir olasılık ile siyanür havuzlarından çıkan mikronize katı atıktır.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19258792/itu-muhendisi-siyanur-iddialarini-konustu-toprak-mi-zehir-mi

Malatya yolunda tipi oluştu Malatya’da altgeçitler trafiğe kapatıldı

Malatya’da akşam saatlerinde bardaktan boşanırcasına yağan ve şu sıralar halen devam eden yağıştan dolayı Çevreyolu istikametindeki altgeçitlerde yağmur suyu birikti. Trafiğe kapatılan altgeçitlerde su tahliyesi yapılıyor. Bazı noktalarda ise kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı açıklandı. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19259227/malatya-yolunda-tipi-olustu-malatyada-altgecitler-trafige-kapatildi