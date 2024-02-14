Malatya’da hırsızlar 80 bin TL’lik yakıt ve akü çaldı

Malatya’da çok sayıda araçtan piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan yakıt ve akü çalan 2 zanlı yakalandı. Zanlıların plakası olmayan bir araçla hırsızlık yaptıkları ilçeye girdikleri öğrenildi.
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde çok sayıda araçtan piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan yakıt ve akü çalan 2 zanlı yakalandı.
Akçadağ ilçesinde çok sayıda araçta gerçekleşen hırsızlık olayları sonrasında çalışma başlatan ekipler izlenen 85 saatlik kamera görüntüleri sonrasında olayları gerçekleştiren 2 zanlının kimliğini tespit etti. İlçeye plakası olmayan bir araçla giriş yaptıkları belirlenen S.G. ile V.E.’nin ikametine operasyon düzenleyen ekipler adreste yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan yakıt ile akü ele geçirdi.
Polis merkezinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.