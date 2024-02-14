Erken doğan bebek, ambulans uçakla hayata tutunmaya gidiyor!

Kars'ta Yılmaz çiftinin 28+1 haftalık olan bebeği, Kars Harakani Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde erken doğumla dünyaya geldi.

Sadece 1 kilo olarak doğan bebek, solunum rahatsızlığı yaşadığı için 3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım ihtiyacı için Van Lokman Hekim Hayat Hastanesi'ne sevk edilmesi gerektiği belirlendi.

Bebeğin Van'a sevki için ambulans uçakla hareket edildi. Harakani Havalimanı'nda ambulansla alınan bebek, uçakla Van'a götürüldü. Erken doğum sonucu solunum yetmezliği yaşayan bebek, Van Lokman Hekim Hayat Hastanesi'nde tedavi altına alınacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı