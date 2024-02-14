- Gündem

Erken doğan bebek, ambulans uçakla hayata tutunmaya gidiyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Kars'ta Yılmaz çiftinin 28+1 haftalık olan bebeği, Kars Harakani Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde erken doğumla dünyaya geldi.

Erken doğan bebek, ambulans uçakla hayata tutunmaya gidiyor! mask
Erken doğan bebek, ambulans uçakla hayata tutunmaya gidiyor!
Erken doğan bebek, ambulans uçakla hayata tutunmaya gidiyor!
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kars'ta Yılmaz çiftinin 28+1 haftalık olan bebeği, Kars Harakani Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde erken doğumla dünyaya geldi.

Erken doğan bebek, ambulans uçakla hayata tutunmaya gidiyor!

Sadece 1 kilo olarak doğan bebek, solunum rahatsızlığı yaşadığı için 3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım ihtiyacı için Van Lokman Hekim Hayat Hastanesi'ne sevk edilmesi gerektiği belirlendi.

Erken doğan bebek, ambulans uçakla hayata tutunmaya gidiyor!

Bebeğin Van'a sevki için ambulans uçakla hareket edildi. Harakani Havalimanı'nda ambulansla alınan bebek, uçakla Van'a götürüldü. Erken doğum sonucu solunum yetmezliği yaşayan bebek, Van Lokman Hekim Hayat Hastanesi'nde tedavi altına alınacak.

Erken doğan bebek, ambulans uçakla hayata tutunmaya gidiyor!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kars, bebek, solunum rahatsızlığı, yenidoğan, ambulans uçak, Tedavi

14 Şub 2024 - 22:39 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL