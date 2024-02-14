Erken doğan bebek, ambulans uçakla hayata tutunmaya gidiyor!

Kars'ta Yılmaz çiftinin 28+1 haftalık olan bebeği, Kars Harakani Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde erken doğumla dünyaya geldi.
Sadece 1 kilo olarak doğan bebek, solunum rahatsızlığı yaşadığı için 3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım ihtiyacı için Van Lokman Hekim Hayat Hastanesi'ne sevk edilmesi gerektiği belirlendi.
Bebeğin Van'a sevki için ambulans uçakla hareket edildi. Harakani Havalimanı'nda ambulansla alınan bebek, uçakla Van'a götürüldü. Erken doğum sonucu solunum yetmezliği yaşayan bebek, Van Lokman Hekim Hayat Hastanesi'nde tedavi altına alınacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.