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Dökümhanenin eritme kazanında patlama meydana geldi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir dökümhanede meydana gelen patlamada, Köşklü Çeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dökümhanenin eritme kazanında patlama meydana geldi.

Dökümhanenin eritme kazanında patlama meydana geldi mask
Dökümhanenin eritme kazanında patlama meydana geldi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir dökümhanede meydana gelen patlamada, Köşklü Çeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dökümhanenin eritme kazanında patlama meydana geldi.

Dökümhanenin eritme kazanında patlama meydana geldi

Henüz nedeni belirlenemeyen patlamada, 3 işçi yaralandı. Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yanıklarla birlikte yaralanan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dökümhanenin eritme kazanında patlama meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 Şub 2024 - 22:35 - Gündem

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