Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir dökümhanede meydana gelen patlamada, Köşklü Çeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dökümhanenin eritme kazanında patlama meydana geldi.

Henüz nedeni belirlenemeyen patlamada, 3 işçi yaralandı. Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yanıklarla birlikte yaralanan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı