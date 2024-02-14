Heyelan sonrası tek şeritli ulaşım!

Muş-Erzurum karayolunun 18. kilometresinde meydana gelen heyelan sonrasında Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri harekete geçti.

Heyelan nedeniyle karayolu tek şeritli ve kontrollü bir şekilde ulaşıma açık tutulmaya çalışılıyor. Trafik akışının güvenliği için yetkililer, çalışmalarını hızlandırdı. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı belirtilirken, karayolu ekipleri trafik akışının düzenli olarak sağlandığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı