Toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor

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Erzincan’ın İliç ilçesindeki bir maden sahasında dün yaşanan toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kaldı.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan işçilere ulaşabilmek için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yaklaşık 10 milyon metreküp toprağın 800 metrelik alana yayıldığı belirtilirken, ekipler günün ilerleyen saatlerinde dahi çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı