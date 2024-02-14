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Toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor

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Erzincan’ın İliç ilçesindeki bir maden sahasında dün yaşanan toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kaldı.

Toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor mask
Toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor
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Erzincan’ın İliç ilçesindeki bir maden sahasında dün yaşanan toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kaldı.

Toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan işçilere ulaşabilmek için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Yaklaşık 10 milyon metreküp toprağın 800 metrelik alana yayıldığı belirtilirken, ekipler günün ilerleyen saatlerinde dahi çalışmalarına devam ediyor.

Toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Erzincan, İliç, maden sahası, toprak kayması, İşçi, arama kurtarma çalışmaları

14 Şub 2024 - 22:30 - Gündem

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