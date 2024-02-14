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Malatya yolunda tipi oluştu Malatya’da altgeçitler trafiğe kapatıldı

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Malatya’da akşam saatlerinde bardaktan boşanırcasına yağan ve şu sıralar halen devam eden yağıştan dolayı Çevreyolu istikametindeki altgeçitlerde yağmur suyu birikti. Trafiğe kapatılan altgeçitlerde su tahliyesi yapılıyor. Bazı noktalarda ise kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı açıklandı. İşte detaylar…

Malatya yolunda tipi oluştu Malatya’da altgeçitler trafiğe kapatıldı mask
Malatya yolunda tipi oluştu Malatya’da altgeçitler trafiğe kapatıldı
Malatya yolunda tipi oluştu Malatya’da altgeçitler trafiğe kapatıldı
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Malatya’da akşam saatlerinde bardaktan boşanırcasına yağan ve şu sıralar halen devam eden yağıştan dolayı Çevreyolu istikametindeki altgeçitlerde yağmur suyu birikti. Trafiğe kapatılan altgeçitlerde su tahliyesi yapılıyor. Bazı noktalarda ise kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı açıklandı. İşte detaylar…

Malatya yolunda tipi oluştu Malatya’da altgeçitler trafiğe kapatıldı

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü, bugün Malatya için kuvvetli yağış uyarısı, buzlanma, don uyarısı ve çığ tehlikesi uyarılarında bulunmuştu.

Malatya yolunda tipi oluştu Malatya’da altgeçitler trafiğe kapatıldı

MALATYA’DA HAVA DURUMU

Meteorolojinin açıklamasından ve AFAD’ın uyarısından sonra bu akşam saatlerinde bardaktan boşanırcasına bir yağış gerçekleşti. Gün boyu süren yağış akşam saatlerinde şiddetlendi, şu sıralar ise merkez istikametinde rutin bir yağışın olduğu görülüyor.

Malatya yolunda tipi oluştu Malatya’da altgeçitler trafiğe kapatıldı

ALGEÇİTLER TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan Malatya’da yağıştan dolayı altgeçitlerde yağmur suyu birikti. Trafiğe kapatılan altgeçitlerde su tahliyesi yapılıyor. Bazı noktalarda ise kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı açıklandı.

Malatya yolunda tipi oluştu Malatya’da altgeçitler trafiğe kapatıldı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

“Malatya - Gölbaşı Devlet Yolu'nun 40. kilometresinde (Doğanşehir Kavşağı Mevkii) aşırı yağış nedeniyle Malatya yönünde ulaşım kontrollü sağlanmakta, su tahliye çalışmaları devam etmektedir”

denildi.

Karayolları, Malatya - Kayseri Devlet Yolu Darıca rampasından da tipi oluştuğuna dair bir görsel paylaştı.

Malatya yolunda tipi oluştu Malatya’da altgeçitler trafiğe kapatıldı

METEOROLOJİ NE DEMİŞTİ?

Meteoroloji,

“Bölge genelinde beklenen yağışların Malatya'nın güney ve batı (Darende, Akçadağ, Yeşilyurt, Doğanşehir, Doğanyol, Yazıhan, Battalgazi, Kale, Pütürge) kesimleri, Bingöl'ün güney kesimleri (Merkez, Genç) ile Elazığ, Tunceli, Adıyaman çevrelerinin yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli güneyli rüzgâr, kar yağışı alan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”

ifadelerini aktarmıştı.

Malatya yolunda tipi oluştu Malatya’da altgeçitler trafiğe kapatıldı

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14 Şub 2024 - 22:11 Malatya- Yaşam

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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