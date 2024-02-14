Malatya’da kar yağışı etkili oluyor

Malatya’da bu akşam saatlerinde bardaktan boşanırcasına yaşanan yağışlar, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü, bugün Malatya için kuvvetli yağış uyarısı, buzlanma, don uyarısı ve çığ tehlikesi uyarılarında bulunurken AFAD’tan da bir uyarı geldi.

AFAD MESAJ İLE BİLGİLENDİRDİ

Bölgede yaşayan vatandaşların telefonlarına mesaj göndererek uyaran AFAD,

“Meteorolojiye göre Türkiye’nin doğusunda şubat ayı boyunca yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

ifadelerine yer verdi.

TİPİ VE ULAŞIMDA AKSAMA UYARISI

Meteoroloji ise

“Bölge genelinde beklenen yağışların Malatya'nın güney ve batı (Darende, Akçadağ, Yeşilyurt, Doğanşehir, Doğanyol, Yazıhan, Battalgazi, Kale, Pütürge) kesimleri, Bingöl'ün güney kesimleri (Merkez, Genç) ile Elazığ, Tunceli, Adıyaman çevrelerinin yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli güneyli rüzgâr, kar yağışı alan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”

ifadelerini aktardı.

AKŞAM SAATLERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ MEYDANA GELDİ

Bu bağlamda Malatya’da akşam saatlerinde kuvvetli yağış meydana geldi. Yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Doğanşehir’den bazı görüntüler paylaşan sosyal medya kullanıcıları, ilçenin bazı kesimlerinin beyaza büründüğünü bildirdi.

Bazı kaynaklar ise Karahan Tüneli istikametinde ulaşımın aksamaması için çalışmalar yapıldığını açıkladı.