Malatya’da kar yağışı etkili oluyor

Malatya’da bu akşam saatlerinde bardaktan boşanırcasına yaşanan yağışlar, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü, bugün Malatya için kuvvetli yağış uyarısı, buzlanma, don uyarısı ve çığ tehlikesi uyarılarında bulunurken AFAD’tan da bir uyarı geldi.
AFAD MESAJ İLE BİLGİLENDİRDİ
Bölgede yaşayan vatandaşların telefonlarına mesaj göndererek uyaran AFAD,
“Meteorolojiye göre Türkiye’nin doğusunda şubat ayı boyunca yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”
ifadelerine yer verdi.
TİPİ VE ULAŞIMDA AKSAMA UYARISI
Meteoroloji ise
“Bölge genelinde beklenen yağışların Malatya'nın güney ve batı (Darende, Akçadağ, Yeşilyurt, Doğanşehir, Doğanyol, Yazıhan, Battalgazi, Kale, Pütürge) kesimleri, Bingöl'ün güney kesimleri (Merkez, Genç) ile Elazığ, Tunceli, Adıyaman çevrelerinin yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli güneyli rüzgâr, kar yağışı alan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”
ifadelerini aktardı.
AKŞAM SAATLERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ MEYDANA GELDİ
Bu bağlamda Malatya’da akşam saatlerinde kuvvetli yağış meydana geldi. Yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Doğanşehir’den bazı görüntüler paylaşan sosyal medya kullanıcıları, ilçenin bazı kesimlerinin beyaza büründüğünü bildirdi.
Bazı kaynaklar ise Karahan Tüneli istikametinde ulaşımın aksamaması için çalışmalar yapıldığını açıkladı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.