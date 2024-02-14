Adıyaman'da kalıcı deprem konutları için toplantı düzenlendi

Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan bölgeler arasında yer alan ilde, yapımı devam eden kalıcı deprem konutları için önemli bir toplantı gerçekleştirildi.
Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD yetkilileri katıldı. Toplantıda, il merkezi, ilçeler ve köylerde devam eden kalıcı deprem konutlarının inşaat aşamasıyla birlikte alt ve üst yapı çalışmaları ele alındı. Vali Osman Varol, toplantıda yaptığı konuşmada,
"Yaşadığımız deprem afetinin yaralarını bir an önce sarmak, vatandaşlarımızı sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına bir an evvel kavuşturmak için yoğun ve gayretli çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.