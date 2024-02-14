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2 bin 573 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 2 bin 573 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

2 bin 573 paket kaçak sigara ele geçirildi mask
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 2 bin 573 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Dörtyol Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmada Ocaklı mahallesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada çeşitli markalarda 2 bin 573 paket gümrük kaçağı olduğu belirlenen sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.G ve Y.G. adlı şahıslar hakkında Adli işlem başlatıldı.

2 bin 573 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 Şub 2024 - 21:35 - Asayiş

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