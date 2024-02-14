2 bin 573 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 2 bin 573 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Dörtyol Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmada Ocaklı mahallesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada çeşitli markalarda 2 bin 573 paket gümrük kaçağı olduğu belirlenen sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.G ve Y.G. adlı şahıslar hakkında Adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı