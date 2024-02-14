- Asayiş

7 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu madde operasyonunda 7 kilo 600 gram Skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

7 kilo 600 gram skunk ele geçirildi mask
7 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu madde operasyonunda 7 kilo 600 gram Skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

7 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesinde polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak ormanlık alana doğru kaçmaya çalışan otomobilde bulunan 3 kişi Yahyalı yaylası mevkisinde durdurularak gözaltına alındı.

7 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

Kovalamaca sonucu otomobil içerisinden yol kenarına poşet atıldığını gören ekipler yol güzergahında yaptıkları taramada 6 parça halinde toplamda 7 kilo 600 gram Skunk maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.N., A.O. ve M.A.L. adlı 3 kişi yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Dörtyol, uyuşturucu madde operasyonu, gözaltı, Şüpheli, Tutuklama

14 Şub 2024 - 21:33 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL