Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu madde operasyonunda 7 kilo 600 gram Skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesinde polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak ormanlık alana doğru kaçmaya çalışan otomobilde bulunan 3 kişi Yahyalı yaylası mevkisinde durdurularak gözaltına alındı.

Kovalamaca sonucu otomobil içerisinden yol kenarına poşet atıldığını gören ekipler yol güzergahında yaptıkları taramada 6 parça halinde toplamda 7 kilo 600 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.N., A.O. ve M.A.L. adlı 3 kişi yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı