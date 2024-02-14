Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu madde operasyonunda 7 kilo 600 gram Skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesinde polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak ormanlık alana doğru kaçmaya çalışan otomobilde bulunan 3 kişi Yahyalı yaylası mevkisinde durdurularak gözaltına alındı.
Kovalamaca sonucu otomobil içerisinden yol kenarına poşet atıldığını gören ekipler yol güzergahında yaptıkları taramada 6 parça halinde toplamda 7 kilo 600 gram Skunk maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.N., A.O. ve M.A.L. adlı 3 kişi yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.