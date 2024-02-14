14 Şub 2024 - 21:29- Asayiş G:

Asayiş uygulamasında aranan 23 kişi yakalandı

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Hatay’ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 23 kişi yakalandı.

Asayiş uygulamasında aranan 23 kişi yakalandı mask
Asayiş uygulamasında aranan 23 kişi yakalandı
Asayiş uygulamasında aranan 23 kişi yakalandı
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Hatay’ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 23 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 7’si tutuklandı.

Asayiş uygulamasında aranan 23 kişi yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, yaralama, yağma, cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan adli makamlarca haklarında verilen hapis cezası ile yakalama kararı bulunan A.Ç., A.K., E.K., K.A., Ç.Ç., İ.B., İ.S., E.T., O.Ç., E.K., B.B., İ.K., H.Ş., K.A., Y.Ö., M.A.S., M.O.T, E.Y., S.K, C.G., M.G., M.İ. ve C.A. isimli 23 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.K., İ.B., M.A.S., M.O.T., A.Ç., C.A. ve M.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş uygulamasında aranan 23 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 Şub 2024 - 21:29 - Asayiş

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