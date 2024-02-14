Keskin’den ağır eleştiri: “Alana inen yok ama adamlar milletvekili”

Malatya Emlakçılar Odası tarafından düz

enlenen Mevlid-i Şerif Programına katılan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin,

“Emlakçılar dahil 6 esnaf grubumuz KOSGEB desteklerinden yararlanamıyor. Bu konudaki girişimlerimiz devam ediyor”

dedi. TEMFED Başkanı Hacı Ali Taylan ise Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifine teşekkür ederek,

“Türkiye’de emlakçılara kredi veren ilk kooperatiftir”

dedi.

Malatya Emlakçılar Odası tarafından düzenlenen Mevlid-i Şerif Programı bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Programa TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve MESOB Başkanı Şevket Keskin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül ve emlakçılar katıldı.

“ÇÖKMÜŞ BİR ŞEHİR İÇERİSİNDEYİZ”

Programda konuşan MESOB Başkanı Şevket Keskin,

“Büyük bir deprem yaşadık. Malatya yıkılmış değil, çökmüş bir şehir içerisindeyiz. Emlakçılarımız KOSGEB desteklerinden yararlanamıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuya el atması ve onay vermesi gerekiyor. Kanan değişikliği olması gerektiği bize aktarıldı. Sadece emlakçılar değil, 6 esnaf grubumuz KOSGEB desteklerinden yararlanamıyor. Bu konuda elimizden geldiği kadar mücadelemize devam edeceğiz”

diye konuştu.

Keskin şöyle devam etti:

“Yaşanan süreçte önemli olan Malatya’nın nasıl ayağa kaldırılacağıdır. Ticareti ayağa kaldırmadan Malatya’yı ayağa kaldırmak mümkün değil. Bunu bütün siyasetçilere söylüyorum: Malatya’yı bir an önce ayağa kaldıralım. Malatya’nın çarşı kültürünü bozmayalım. Malatyalılar olarak önümüzü görmemiz lazım. Malatya Küçük Sanayi Sitesi’nde yaklaşık 2 bin iş yerimiz ağır hasarlı. Sanayiye inen yok, alana inen yok ama adamlar milletvekili, ne diyelim? Esnafımızın ve Malatya’mızın sorunları için sonuna kadar mücadele edeceğim, siyasetçiler ister kızsın, kim kızarsa kızsın, hiç önemli değil.”

Kültür ve Turizm Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür eden Keskin,

“Kültür ve ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Çarşısı’nın ihtiyacı olan 154 adet klimayı kendileri karşılıyor. Malatya’mıza 2 bin 200 konteyner kazandırdı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum”

dedi.

Keskin, sadece esnafın 6 bin konteynere ihtiyacı olduğunu söyledi.

KONTEYNER SIKINTISI

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül ise,

“Özellikle depremde yaşanan konteyner sıkıntısı gerçekten halen devam ediyor. KOSGEB kredisini bir türlü alamıyoruz, emlakçılar özellikle kredi alamıyor. Ayrıca tapu ve diğer kurumlarda emlakçı üyelerimiz gerçekten bilgi almada çok zorlanıyorlar”

dedi.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan ise, Malatya’ya gelmeceden önce sorunları çözülmüş bir kent ile karşılaşacağını düşündüğünü ancak Malatya’ya geldiğinde sorunları çözülmemiş bir kent ile karşılaştığını anlatarak,

“Malatya bizim gözümüzde siyaseten çok güçlü bir şehirdir. Maalesef depremden sonra Malatya’da çok bir şey yapılamadığını gördüm. Gerçekten üzücü. İnşallah çalışmalar hızlanır. İnsanları ev sahibi yaparak mutlu eden emlakçılar şu anda hem evsiz hem konteynersiz. Ne kadar acı bir şey. Büyük bir konteyner sıkıntısı var”

ifadelerine yer verdi.

Taylan, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifine teşekkür ederek,

“Türkiye’de emlakçılara kredi veren ilk kooperatiftir. Şu anda emlakçılara 600 bin TL kredi veren tek kooperatif yine Malatya kooperatifidir. Diğer illerde 200 bin TL veriliyor”

dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Malatya’da emlakçıların büyük bir iş kaybı yaşadığını belirterek,

“Malatya’nın nüfusu yaklaşık 70 bin azaldı. Birde kaydını götürmeden gidenler var, onların sayıda bu kadar vardır diye tahmin ediyorum. Yaşadığımız felaketin kendisi çok büyük”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN