Şimşek isabet etti: Ahırda 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan şiddetli yağışlar, olumsuz sonuçlar doğurdu.

Fırat Mahallesi'nde bulunan Serkan Giray’a ait bir ahıra şimşek isabet etti. Şiddetli yıldırımın çarpması sonucu ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Aşırı yağışların yanı sıra yaşanan bu olay, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı