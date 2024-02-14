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Şimşek isabet etti: Ahırda 3 büyükbaş hayvan telef oldu

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan şiddetli yağışlar, olumsuz sonuçlar doğurdu.

Şimşek isabet etti: Ahırda 3 büyükbaş hayvan telef oldu mask
Şimşek isabet etti: Ahırda 3 büyükbaş hayvan telef oldu
Şimşek isabet etti: Ahırda 3 büyükbaş hayvan telef oldu
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan şiddetli yağışlar, olumsuz sonuçlar doğurdu.

Şimşek isabet etti: Ahırda 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Fırat Mahallesi'nde bulunan Serkan Giray’a ait bir ahıra şimşek isabet etti. Şiddetli yıldırımın çarpması sonucu ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Aşırı yağışların yanı sıra yaşanan bu olay, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Şimşek isabet etti: Ahırda 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şanlıurfa, Siverek, Yağış, Serkan Giray, Ahır, şimşek, Yıldırım

14 Şub 2024 - 21:12 - Gündem

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